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Генич: «Краснодар» сыграл с «Динамо Мх» паршиво»

Сегодня, 15:58
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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил игру «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (3:2).

«Краснодар» играл паршиво, но сейчас такой отрезок сезона, когда пофиг, как ты играешь… «Краснодар» в первом тайме – то ли поле тяжeлое, то ли соперник был тягучим и втягивающим «Краснодар» в этот неудобный футбол. Для такой игры нужен быстрый гол, с ним повезло. Потом у «Краснодара» пусто, ничего не происходит, пропустили красивый, породистый гол.

Сравняли, и потом из ниоткуда пришeл второй гол, здорово использовали большой коридор. Эдик [Cперцян] красиво забил на индивидуальном мастерстве, Кордоба пенальти заработал. И я подумал: «Насколько «Краснодар» сейчас волнуется, но клуб понимает, что очки терять нельзя, индивидуальные исполнители делали разницу, хоть это их не лучшая игра». А в конце начали дрожать за результат, и в итоге всe могло прийти к ничьей», – сказал Генич.

  • «Краснодар» лидирует с 4-очковым отрывом.
  • Следующий соперник – «Рубин» (3 мая).
  • У «Краснодара» 0 трофеев в истории.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Мх Генич Константин
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Комментарии (1)
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Garrincha58
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главное сейчас не игра, а результат тем более в конце чемпионата, где каждое очко на вес золота, а этому Гэнычу лишь что брякнуть
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