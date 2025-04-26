«Краснодар» в матче с «Динамо Мх» начал тянуть время на 54-й минуте

«Краснодар» уличен в затяжке времени по ходу второго тайма матча 26-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (3:2).

Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров заметил, что уже на 54-й минуте вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев держал мяч в течение 20 секунд, но не был наказан желтой карточкой.

На 90+11 минуте «Динамо Мх» не забило пенальти.

С ударом Гамида Агаларова справился Станислав Агкацев, сломав палец.

С 80-й минуты «Краснодар» был в меньшинстве.

Скриншот трансляции «Матч Премьер»