Мостовой раскрыл, где хранит тренерскую лицензию

Александр Мостовой сообщил, что его пока никуда не зовут тренировать.
«Никаких предложений, все спокойно, штиль, – сказал Мостовой. – Как я и говорил раньше, мне не 30 и не 40 лет. Плюс 25 лет пожил за границей, больше 15 лет поиграл. Конечно, у меня, можно сказать, нет дружеских связей, по которым большая часть попадает в футбол.
У меня лицензия в машине лежит, я говорю в шутку, что в случае предложений сразу готов приехать.
С одной стороны, желание тренировать есть. Но время идет, если нет, то нет», – сказал Мостовой.
- Мостовой имеет тренерскую лицензию категории А и сказал, что работать только в РПЛ.
- В РПЛ Александр может работать только помощником.
- Мостовой дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».
Источник: ТАСС