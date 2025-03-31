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  • Мелкадзе сравнил текущий состав «Спартака» с чемпионской командой

Мелкадзе сравнил текущий состав «Спартака» с чемпионской командой

31 марта 2025, 18:57
3

Игрок «Ахмата» Георгий Мелкадзе после ничьей со «Спартаком» (0:0) оценил силу состава столичной команды.

По его мнению, в чемпионском сезоне-2016/17 состав москвичей был лучше.

– Какой «Спартак» сильнее – тот, в котором был ты, или нынешний?

– Я был в разных. И в чемпионском, и в том, который занимал десятое место.

Если сравнивать с чемпионским в сезоне‑2016/17, то тот был намного сильнее.

– Чем этот «Спартак» не дотягивает?

– Если сейчас есть 2–3 исполнителя, то там было 5–6.

  • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ вслед за «Зенитом» и «Краснодаром».
  • После зимней паузы команда выиграла только 2 из 4 матчей чемпионата.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Мелкадзе Георгий
Комментарии (3)
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АК 68
1743437371
Для него, конечно же тот, потому что там был он, великолепный Жорж.
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zigbert
1743445168
В чемпионском составе тоже без везения не обошлось.
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timon2401
1743446038
тот Спартак был силён Промесом, Фернандо..Зе Луиш и Луис Андриано тож играли не постоянно прям на результат, Глушаков попадал чаще на везение...поэтому спорно какой состав лучше..но "центр" был определенно интереснее
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