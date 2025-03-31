Мелкадзе сравнил текущий состав «Спартака» с чемпионской командой

Игрок «Ахмата» Георгий Мелкадзе после ничьей со «Спартаком» (0:0) оценил силу состава столичной команды.

По его мнению, в чемпионском сезоне-2016/17 состав москвичей был лучше.

– Какой «Спартак» сильнее – тот, в котором был ты, или нынешний?

– Я был в разных. И в чемпионском, и в том, который занимал десятое место.

Если сравнивать с чемпионским в сезоне‑2016/17, то тот был намного сильнее.

– Чем этот «Спартак» не дотягивает?

– Если сейчас есть 2–3 исполнителя, то там было 5–6.