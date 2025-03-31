Мелкадзе сравнил текущий состав «Спартака» с чемпионской командой

Игрок «Ахмата» Георгий Мелкадзе после ничьей со «Спартаком» (0:0) оценил силу состава столичной команды.
По его мнению, в чемпионском сезоне-2016/17 состав москвичей был лучше.
– Какой «Спартак» сильнее – тот, в котором был ты, или нынешний?
– Я был в разных. И в чемпионском, и в том, который занимал десятое место.
Если сравнивать с чемпионским в сезоне‑2016/17, то тот был намного сильнее.
– Чем этот «Спартак» не дотягивает?
– Если сейчас есть 2–3 исполнителя, то там было 5–6.
- «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ вслед за «Зенитом» и «Краснодаром».
- После зимней паузы команда выиграла только 2 из 4 матчей чемпионата.
Источник: «Матч ТВ»