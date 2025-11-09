Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Такое происходит только в России»: Станкович дал комментарий перед матчем с «Ахматом»

«Такое происходит только в России»: Станкович дал комментарий перед матчем с «Ахматом»

9 ноября, 17:28
14

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарий перед матчем 15-го тура РПЛ с «Ахматом». Отдельно он прокомментировал отмененную красную карточку Георгия Мелкадзе.

Мелкадзе получил красную в игре с «Балтикой» и должен был пропустить матч со «Спартаком», однако КДК РФС отменил удаление форварда грозненской команды

– Сегодня практически такой же состав, как и в Кубке России. С чем это связано?

– Команда провела хороший матч с «Локомотивом», одержала уверенную победу, поэтому мы решили, что сегодня будут играть те же ребята. В принципе, у ребят было два дня для восстановления, поэтому я не думаю, что с этим могут быть проблемы.

– Чего ждете от соперника?

– После смены тренера «Ахмат» обрел баланс, нашел свою игру, играет организованно, практически любому сопернику доставляет трудности, особенно дома. В последней игре у них не получилось, но там достаточно рано было удаление, которое потом отменили. Честно говоря, ни в одной стране мира таких случаев не знаю, такое происходит только здесь. Я счастлив за игрока, что он может сыграть, потому что я понимаю его чувства. Если он несправедливо был удален и карточка была отменена, то это здорово. Но это означает, что шесть человек, которые обслуживали эту игру, ошиблись, плюс еще ВАР. Эта ошибка была признана. Это открывает очень много других вопросов, но не мне на эту тему рассуждать. Я же концентрируюсь на футболе и игре своей команды.

Еще по теме:
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
Генич прокомментировал наезд Станковича на журналиста 7
Карпин отреагировал на стычку Станковича с журналистом
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Мелкадзе Георгий Станкович Деян
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1762700977
А Станкович-то прав, когда сказал, что шесть человек, которые обслуживали эту игру, ошиблись, плюс еще ВАР. Десяток недалёких чудопрофессионалов получают бабло и никакой ответственности за допущенные детские ошибки не несут?
Ответить
Snek
1762701354
Российское футбольное судейство - это короткий анекдот. Но на самом деле есть море нюансов. Ошибки допускают все арбитры, во всех странах, и в АПЛ, и в самых крупных матчах. Во всех странах и лигах судейская ошибка считается свершёнными фактом и никто не устраивает из этого процесса фарс. У нас же после каждого матча обсуждают судейство и что все судьи на три раза куплены всеми подряд командами. То, что в РПЛ судьи слабые - это факт, но у нас и лига слабая, откуда тут браться сильным судьям, когда большая часть матчей пустое катание мяча по полю с 1-2 кривым голами? Судьи свой опыт берут с практики, а где её тут взять практику?
Ответить
Константин-Шапкин-google
1762702356
Парни, не кривите душой. Всё, что происходит на полях РПЛ видят все, кто смотрит и любит футбол. Поэтому входит в бешенство, как скажет Саша Мостовой:футбольный человек
Ответить
Каратель помойников
1762705916
Судейство и вар газпрёма понять просто-тащить зинку любой ценой и плевать они хотели на правила и мнения
Ответить
subbotaspartak
1762709733
ВАР удаление проверял? Проверял. КДК его отменял?. Отменял. Как то всё неприлично, не принимайте лично.
Ответить
Главные новости
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
1
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
6
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
42
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
4
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
3
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
14
Все новости
Все новости
Ловчев прокомментировал отставку Станковича из «Спартака»
20:29
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
3
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
14
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал»
17:16
2
«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом
17:05
37
Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»
16:36
1
Генич оценил вероятность вылета «Динамо» при Карпине
16:35
1
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
16:29
3
Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец
16:20
7
Агент высказался об интересе «Порту» к Батракову
16:12
1
Карпин оценил шансы выполнить задачу на сезон с «Динамо» – выиграть трофей
16:05
Акинфеев объяснил, почему не устарел как футболист
15:54
6
Семин призвал журналистов изменить отношение к Станковичу
15:45
4
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
15:43
3
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
15:32
3
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
15:05
4
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
14:50
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы
14:35
3
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак»
14:20
6
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России
13:48
1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине
13:45
1
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом»
13:35
6
Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»
13:27
12
Аршавин объяснил спад в результатах «Зенита»
13:13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 