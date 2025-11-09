«Такое происходит только в России»: Станкович дал комментарий перед матчем с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарий перед матчем 15-го тура РПЛ с «Ахматом». Отдельно он прокомментировал отмененную красную карточку Георгия Мелкадзе.

Мелкадзе получил красную в игре с «Балтикой» и должен был пропустить матч со «Спартаком», однако КДК РФС отменил удаление форварда грозненской команды

– Сегодня практически такой же состав, как и в Кубке России. С чем это связано?

– Команда провела хороший матч с «Локомотивом», одержала уверенную победу, поэтому мы решили, что сегодня будут играть те же ребята. В принципе, у ребят было два дня для восстановления, поэтому я не думаю, что с этим могут быть проблемы.

– Чего ждете от соперника?

– После смены тренера «Ахмат» обрел баланс, нашел свою игру, играет организованно, практически любому сопернику доставляет трудности, особенно дома. В последней игре у них не получилось, но там достаточно рано было удаление, которое потом отменили. Честно говоря, ни в одной стране мира таких случаев не знаю, такое происходит только здесь. Я счастлив за игрока, что он может сыграть, потому что я понимаю его чувства. Если он несправедливо был удален и карточка была отменена, то это здорово. Но это означает, что шесть человек, которые обслуживали эту игру, ошиблись, плюс еще ВАР. Эта ошибка была признана. Это открывает очень много других вопросов, но не мне на эту тему рассуждать. Я же концентрируюсь на футболе и игре своей команды.