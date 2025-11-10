Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аршавин возмутился уровнем понимания футбола у судей в РПЛ

Вчера, 12:30
5

Андрей Аршавин прокомментировал высказывание главного тренера «Спартака» Деяна Станковича об отмене красной карточки нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе перед матчем 15-го тур РПЛ.

«Я думаю, что Деян просто говорил про те времена, когда играли мы и он, тогда это было невозможно. Но сейчас везде по миру практикуется, что карточки отменяют. То, что отменили карточку Мелкадзе, – это хорошо.

А вот судья, который его удалил, и человек, сидевший на ВАР, они что делают после этого? Они продолжают судить? У меня тогда вопросы к тем, кто их оставляет. То есть понимание футбола у этих людей вообще отсутствует после того, как они удалили Георгия.

Я не знаю, как оправдать удаление игрока. А Станкович намекает на то, что опять решение против «Спартака», – сказал заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита».

  • КДК РФС 7 ноября отменил красную карточку Мелкадзе, которая была показана ему 2 ноября в матче 14‑го тура РПЛ с «Балтикой» (0:2).
  • Перед гостевой встречей с «Ахматом» Станкович признался, что не встречал случаев, когда красную карточку отменяли уже после игры.
  • «Спартак» победил грозненцев со счетом 2:1, а Мелкадзе забил единственный гол у хозяев поля.

Еще по теме:
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы 1
Аршавин объяснил спад в результатах «Зенита»
Аршавин высказался о переходе Головина в «Зенит»: «Находимся на связи» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Аршавин Андрей Мелкадзе Георгий Станкович Деян
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1762768898
"Я думаю, что Деян просто говорил про те времена, когда играли мы и он, тогда это было невозможно." В те времена тоже дичь творилась ещё та. Вспомним переигровку Локомотива с Тиролем, когда за ошибку судьи наказали команду, а Пименову задним числом красную влепили.
Ответить
Snek
1762772119
У нас уровень понимания футбола судьями солидарен с уровнем понимания футбола игроками. Так что всё ок.
Ответить
Главные новости
Позиция Юрана насчет назначения в «Спартак»
20:45
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
2
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
6
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
46
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
4
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
3
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
Все новости
Все новости
Ловчев прокомментировал отставку Станковича из «Спартака»
20:29
1
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
3
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
14
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал»
17:16
2
«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом
17:05
37
Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»
16:36
1
Генич оценил вероятность вылета «Динамо» при Карпине
16:35
1
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
16:29
3
Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец
16:20
7
Агент высказался об интересе «Порту» к Батракову
16:12
1
Карпин оценил шансы выполнить задачу на сезон с «Динамо» – выиграть трофей
16:05
Акинфеев объяснил, почему не устарел как футболист
15:54
6
Семин призвал журналистов изменить отношение к Станковичу
15:45
4
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
15:43
3
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
15:32
3
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
15:05
4
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
14:50
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы
14:35
3
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак»
14:20
6
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России
13:48
1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине
13:45
1
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом»
13:35
6
Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»
13:27
12
Аршавин объяснил спад в результатах «Зенита»
13:13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 