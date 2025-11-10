Аршавин возмутился уровнем понимания футбола у судей в РПЛ

Андрей Аршавин прокомментировал высказывание главного тренера «Спартака» Деяна Станковича об отмене красной карточки нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе перед матчем 15-го тур РПЛ.

«Я думаю, что Деян просто говорил про те времена, когда играли мы и он, тогда это было невозможно. Но сейчас везде по миру практикуется, что карточки отменяют. То, что отменили карточку Мелкадзе, – это хорошо.

А вот судья, который его удалил, и человек, сидевший на ВАР, они что делают после этого? Они продолжают судить? У меня тогда вопросы к тем, кто их оставляет. То есть понимание футбола у этих людей вообще отсутствует после того, как они удалили Георгия.

Я не знаю, как оправдать удаление игрока. А Станкович намекает на то, что опять решение против «Спартака», – сказал заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита».