Мелкадзе поделился эмоциями от гола в ворота родного «Спартака»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался после матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

– Насколько болезненное поражение?

– Поражение всегда болезненное, тем более вот так… Если бы мы играли как с «Сочи»… Можно так проиграть, а можно как сегодня. Я считаю, что если проигрывать, то как сегодня. Неплохой матч. Думаю, что и для зрителей тоже. Жалко, что не набрали очки, по игре должны были набрать. Не хватило завершающего паса, где‑то тонкости в атаке.

– Вы сегодня забили команде, которая вас воспитала. Насколько этот гол был для вас принципиальным?

– Ничего принципиального, топ‑клубу всегда приятно забивать. Сейчас отдохнем, хорошо подготовимся и выдадим три матча, постараемся набрать максимум очков.