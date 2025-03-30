Андрей Мостовой прокомментировал медийную атаку на «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался после матча 22-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0).

На этой неделе появился ряд новостей о внутренних конфликтах в «Зените».

Например, инсайдер Иван Карпов сообщил, что генеральный директор Александр Медведев призвал покинуть команду тех, кто играть не хочет.

Нападающий Максим Глушенков заявил, что не получает удовольствия от выступления за «Зенит».

– Насколько важна эта победа?

– Конечно, очень важна. Никто не будет спорить, тяжелый период был. Надеюсь, это отправная точка. Много было всякого разного. Считаю, что желтая пресса сделала из мухи слона. Очень важно было перезагрузиться. Хорошо, что победили с большим счетом.

– Что крупная победа дает «Зениту»? Следом играете с «Локомотивом» и «Краснодаром».

– Не сказал бы, что это что‑то должно было дать. При всем уважении, мы должны обыгрывать «Рубин» дома в преддверии следующих матчей. Все наши соперники по таблице победили, кроме «Локомотива», оступился «Спартак». Считаю, все будут терять очки. Самое главное нам отталкиваться от себя, всe в наших руках и ногах.

– Что делать с «Краснодаром»?

– Это суперматч. Я обожаю такие матчи, думаю, все, кто смотрит футбол, ждут. Кайф.

– Насколько болезненно то, что не выходишь в старте?

– Каждый амбициозный футболист и спортсмен хочет показывать свои силы на поле, выходить в старте, приносить пользу команде. Конечно, я был зол на всe и на себя, что не в составе. Может, так всe и произошло: с большой злостью вышел на поле, чтобы доказать всем болельщикам, тренерскому штабу и самому себе, что заслуживаю тут быть. У меня никогда нет проблем с мотивацией.

В моменте с голом просто лупил туда, куда залетит. Так чаще всего и залетает, когда глаза закрываешь и просто бьешь.