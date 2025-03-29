Онопко сравнил тренера «Ростова» с Моуринью

Тренер «Ростова» Виктор Онопко ответил тем, кто не согласен с назначением на пост главного тренера Джонатана Альбы.

Онопко сравнил Альбу с Моуринью, который построил тренерскую карьеру без игрового прошлого.

Испанец в феврале сменил Валерия Карпина.

Альба ранее был аналитиком.

«Ростов» идет в РПЛ 8-м.

– Есть свежая цитата Сергея Юрана: «Новым тренером после Карпина оставили аналитика – мне непонятен этот момент. Есть Онопко, Кафанов, Осинов – это тренеры и авторитеты. Альба – хороший специалист. Но каждый должен заниматься своим делом, и аналитик должен анализировать». В чем неправ Юран?

– Я здесь с Сергеем не соглашусь, Джони – не только аналитик, но и тренер. Человек работал в Испании. Понятно, что не главным тренером. Он очень хорошо разбирается в футболе и чувствует команду изнутри. Я видел работу Джони как помощника – и это хороший выбор президента. Тут нужно находиться внутри коллектива, понимать, почему было принято такое решение. Президент назначил, и все восприняли это решение хорошо.

В Испании, кстати, у меня был тренер – бывший учитель математики. Стал хорошим специалистом.

Моуринью был переводчиком – стал отличным тренером.