Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Онопко сравнил тренера «Ростова» с Моуринью

29 марта 2025, 19:12
3

Тренер «Ростова» Виктор Онопко ответил тем, кто не согласен с назначением на пост главного тренера Джонатана Альбы.

Онопко сравнил Альбу с Моуринью, который построил тренерскую карьеру без игрового прошлого.

  • Испанец в феврале сменил Валерия Карпина.
  • Альба ранее был аналитиком.
  • «Ростов» идет в РПЛ 8-м.

– Есть свежая цитата Сергея Юрана: «Новым тренером после Карпина оставили аналитика – мне непонятен этот момент. Есть Онопко, Кафанов, Осинов – это тренеры и авторитеты. Альба – хороший специалист. Но каждый должен заниматься своим делом, и аналитик должен анализировать». В чем неправ Юран?

– Я здесь с Сергеем не соглашусь, Джони – не только аналитик, но и тренер. Человек работал в Испании. Понятно, что не главным тренером. Он очень хорошо разбирается в футболе и чувствует команду изнутри. Я видел работу Джони как помощника – и это хороший выбор президента. Тут нужно находиться внутри коллектива, понимать, почему было принято такое решение. Президент назначил, и все восприняли это решение хорошо.

В Испании, кстати, у меня был тренер – бывший учитель математики. Стал хорошим специалистом.

Моуринью был переводчиком – стал отличным тренером.

Еще по теме:
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион 5
Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Ростов Онопко Виктор Альба Джонатан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1743265313
Самое главное, в чём я полностью согласен с Мостовым, чтобы человек раньше сам поиграл на неплохом уровне, футбол надо знать изнутри. И не важно кто тренер по-профессии, мозги и талант не зависят от названия профессии. """"
Ответить
mutabor0992
1743278866
Витя!Ты этой того.Уколы не пропускай.А то весна.Обострение.И не такое привидится.
Ответить
Главные новости
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
6
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
6
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
5
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
2
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
7
Все новости
Все новости
Определены два лучших трансфера лета в РПЛ
10:31
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
10:07
Слуцкий рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время
09:28
Список номинантов на «Джентльмена года» в РПЛ
09:15
Заболотный: «Я всегда экономил, откладывал»
08:18
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
5
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
2
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
2
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
7
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
26
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
7
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
24
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
2
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
13
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+