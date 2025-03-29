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  • Стало известно, как Осинькин настраивал «Крылья Советов» на 5:1 против «Локо»

Стало известно, как Осинькин настраивал «Крылья Советов» на 5:1 против «Локо»

29 марта 2025, 01:05
4

Появилась информация, как главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин готовил команду к матчу 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:1).

«Вы меня позорите»: Осинькин впервые за долгое время накричал на игроков «Крыльев Советов» перед матчем с «Локомотивом». Обычно Виталич мягкий и голос на родных не повышает (не путать с его поведением на бровке).

Тренер призвал футболистов к уважению себя лично и это сработало. Вкупе с нашумевшей встречей с губернатором Самарской области и прочими командными мероприятиями. Отмечу, что Вячеслав Федорищев после громкой победы в раздевалку к пока еще главной команде региона не заглянул», – написал источник.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (4)
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aldo conte
1743203512
Как достали эти "комментаторы" с тезисами о том, если настроить игроков, они порвут кого угодно. Помимо настроя есть еще мастерство, умение тренера поставить нужных игроков на нужные позиции, подвести команду к игре в нужной физической форме и т.д. и т.п. Настрой на игру - это лишь один из компонентов. Разговоры о настрое - это для домохозяек, кто играл (хотя бы на любительском уровне), давно следит за футболом, понимают, что настрой - это не самое главное.
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алдан2014
1743207684
Может локомотив не настроился?
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Борис34684
1743219837
Локомотив явно расклеился после двух мячей к четвёртой минуте матча.
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andr45
1743233772
Мастерство тренера, талант игроков, делание победить - вот основные слагаемые успеха) ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА КРЫЛЬЕВ! РАД ЗА НИХ!
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