Стало известно, как Осинькин настраивал «Крылья Советов» на 5:1 против «Локо»

Появилась информация, как главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин готовил команду к матчу 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:1).

«Вы меня позорите»: Осинькин впервые за долгое время накричал на игроков «Крыльев Советов» перед матчем с «Локомотивом». Обычно Виталич мягкий и голос на родных не повышает (не путать с его поведением на бровке).

Тренер призвал футболистов к уважению себя лично и это сработало. Вкупе с нашумевшей встречей с губернатором Самарской области и прочими командными мероприятиями. Отмечу, что Вячеслав Федорищев после громкой победы в раздевалку к пока еще главной команде региона не заглянул», – написал источник.