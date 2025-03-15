Угальде прокомментировал аншлаг на матче «Спартак» – «Зенит»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде высказался о предстоящей игре 21-го тура РПЛ против «Зенита».
- Все билеты на матч проданы.
- «Лукойл Арена» вмещает более 45 тысяч зрителей.
– Впервые за пять лет на домашнем матче «Спартака» будет аншлаг. Насколько для тебя это важно?
– Это очень важно и для меня лично, и вообще для команды в целом, каждого футболиста. Поддержка – это очень важно.
Мы постараемся сделать все возможное, чтобы порадовать наших зрителей. Мы всегда чувствуем их поддержку, они самые лучшие и замечательные.
Поэтому здорово, что их будет еще больше. Постараемся ответить им тем же.
- «Зенит» делит лидерство в лиге с «Краснодаром», «Спартак» отстает от них на 3 очка.
- Команды встретятся в воскресенье, 16 марта, в 19:45 мск.
Источник: ютуб-канал «Спартака»