Жирков рассказал, почему ему было трудно учиться на тренера

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков ответил на вопросы о получении тренерской лицензии УЕФА категории А.

– Да, я получил тренерскую лицензию. Надо с чего-то начинать. Пока я один из помощников в «СКА-Ростов». Немного привыкаю, набираюсь опыта в Медиалиге.

Учеба для меня прошла тяжеловато. Не думал, что будет так трудно.

– С какими трудностями столкнулись?

– Много работы на компьютере. Вспомнил школьные времена, когда надо было выходить, что-то отвечать.

– Волновались?

– Очень сильно. Группа состояла из известных игроков.

– В вашей группе был Александр Мостовой. Он был счастлив, что получил лицензию?

– Думаю, все были счастливы.