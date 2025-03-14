Жирков рассказал, почему ему было трудно учиться на тренера

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков ответил на вопросы о получении тренерской лицензии УЕФА категории А.
– Да, я получил тренерскую лицензию. Надо с чего-то начинать. Пока я один из помощников в «СКА-Ростов». Немного привыкаю, набираюсь опыта в Медиалиге.
Учеба для меня прошла тяжеловато. Не думал, что будет так трудно.
– С какими трудностями столкнулись?
– Много работы на компьютере. Вспомнил школьные времена, когда надо было выходить, что-то отвечать.
– Волновались?
– Очень сильно. Группа состояла из известных игроков.
– В вашей группе был Александр Мостовой. Он был счастлив, что получил лицензию?
– Думаю, все были счастливы.
- 41-летний Жирков закончил карьеру в 2022 году.
- Получив лицензию категории А, он может работать в тренерском штабе клуба РПЛ или главным тренером в Первой лиге.
Источник: «РБ Спорт»