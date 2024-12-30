Известна дата возвращения Антона Миранчука в состав «Сьона»

Президент «Сьона» Кристиан Константин сообщил, что российский полузащитник Антон Миранчук уже тренируется вместе с командой наравне с другими футболистами.
«Миранчук сегодня провел первую тренировку с командой и тренировался наравне со всеми. Никаких осложнений нет, Антон набирает форму. Он будет готов к ближайшей игре», – сказал Константин.
- 29-летний Миранчук пропустил последние 6 матчей «Сьона» из-за травмы мышц живота.
- После перехода в швейарский клуб россиянин провел 7 встреч, не отметившись результативными действиями.
- Следующий матч «Сьона» состоится 18 января. Клуб примет «Грассхоппер» в 19-м туре Суперлиги.
Источник: Sport24