Известна дата возвращения Антона Миранчука в состав «Сьона»

Президент «Сьона» Кристиан Константин сообщил, что российский полузащитник Антон Миранчук уже тренируется вместе с командой наравне с другими футболистами.

«Миранчук сегодня провел первую тренировку с командой и тренировался наравне со всеми. Никаких осложнений нет, Антон набирает форму. Он будет готов к ближайшей игре», – сказал Константин.