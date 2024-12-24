Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин высказался о результатах московской команды в этом сезоне. Он уверен, что клуб может бороться за чемпионство в РПЛ.

– Я бы хорошо оценил шансы на то, чтобы бороться за чемпионство. Хотелось бы избежать неожиданных осечек во втором круге. Многое будет зависеть от того, как проведут подготовку. У «Динамо» есть свой стиль, и это мне нравится. Команда очень сильно нацелена на атаку, но есть и минусы. После атакующих действий они пропускают быстрые атаки соперников. Когда они уберут эту проблему, будет значительно больше очков.

– Без вливаний в оборону это возможно?

– Свои силы у «Динамо» достаточно серьeзные, у команды хватает квалифицированных игроков на каждую позицию. Я не вижу позиций, в которой явно не хватает игрока.