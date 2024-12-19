Мантуан из «Зенита» рассказал, чем Семак отличается от бразильских тренеров

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о Сергее Семаке. Он назвал российского специалиста лучшим тренером, с которым он работал.

– Как бы ты охарактеризовал Сергея Семака как тренера?

– Он очень хорошо умеет управлять командой, это его лучшая характеристика – умение работать с каждым игроком. Тактически, не просто так он был чемпионом 6 раз, 6 раз подряд побеждал в РПЛ. Это человек с большими опытом и сердцем, он побеждал и как игрок. Каждый день мы учимся у него не только как профессионалы, но и в разных жизненных вопросах. На данном этапе моей жизни это лучший тренер, с которым я работал.

– Что тебе лично дал Семак?

– Он дал мне, как и всей команде, много уверенности делать разные вещи на поле, особенно сейчас. Лично меня это делает более уверенным, я чувствую себя очень комфортно. Знаю, что он там, за спиной, чтобы защищать не только меня, но и всех игроков.

– У кого требования жестче – у Семака или бразильских тренеров, под руководством которых ты играл?

– У Семака. В плане физических и тактических вопросов он очень жесткий, и это отличает его от бразильских тренеров. Так что Сергей Богданович более жесткий и более требовательный.