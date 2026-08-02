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  • Семака назвали лучшим тренером в РПЛ: «Построил команду-династию»

Семака назвали лучшим тренером в РПЛ: «Построил команду-династию»

2 августа, 14:37
9

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс назвал Сергея Семака лучшим тренером в РПЛ.

«Очевидно, что Семак – лучший тренер в РПЛ. Он построил команду-династию, которая выигрывает каждый год. Это большая заслуга тренера.

Семак – не только сильный тренер, но и отличный человек. Чем дольше он будет возглавлять «Зенит», тем лучше для клуба», – сказал Ломбертс.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • Под его руководством петербургская команда семь раз стала чемпионом России за последние восемь лет.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Ломбертс Николас Семак Сергей
Комментарии (9)
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afw13
1785672071
зачетно конечно Ломбертс лизнул Семаку) так-то уже даже адекватные питерские болельщики не в восторге от тренерского гения Сергея Богданыча, даже слепой видит что Зениту нужна свежая кровь в тренерском штабе.
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DmitryViktorovich
1785684846
С таким бы админ ресурсом и я бы построил))))
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Назарян
1785696829
Лобмбер... не смешите мои уши....
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