Семака назвали лучшим тренером в РПЛ: «Построил команду-династию»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс назвал Сергея Семака лучшим тренером в РПЛ.
«Очевидно, что Семак – лучший тренер в РПЛ. Он построил команду-династию, которая выигрывает каждый год. Это большая заслуга тренера.
Семак – не только сильный тренер, но и отличный человек. Чем дольше он будет возглавлять «Зенит», тем лучше для клуба», – сказал Ломбертс.
- Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
- Под его руководством петербургская команда семь раз стала чемпионом России за последние восемь лет.
Источник: «Советский спорт»