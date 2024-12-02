Семин высказался о шансах «Спартака» на чемпионство

Юрий Семин оценил перспективы «Спартака» выиграть РПЛ в этом сезоне.

Москвичи одержали 5 побед подряд в чемпионате.

Они поднялись на 3-е место в таблице лиги.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.

«Если брать сегодняшний день, то «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку. Они проводят матчи на высоком уровне, а игра в «Краснодаре» тому подтверждение. «Спартак» был сильнее, плюс у них нашлись игроки, способные решить исход матча.

У команды хорошее физическое состояние плюс есть стабильность в составе. Но важно, как «Спартак» проведет зимнюю паузу.

Шансы обойти «Зенит»? «Спартак» включился в борьбу за лидерство, так что все шансы есть», – сказал Семин.