Вратарь «Ливерпуля» рассказал, как отбил пенальти Мбаппе

Голкипер «Ливерпуля» Куивин Келлехер прокомментировал свой сейв в моменте с пенальти Килиана Мбаппе.
- Команды встречались в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
- Мерсисайдцы выиграли 2:0.
- Мбаппе не реализовал 11-метровый на 61-й минуте, упустив шанс сравнять счет в матче.
«Я не слишком много внимания уделяю тому, кто будет бить пенальти. Несомненно, я был уверен, что отобью.
Я отразил два 11-метровых за последнюю неделю. Так что да, я был уверен в успехе. К счастью, я снова прыгнул в правильную сторону», – сказал Келлехер.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов
Источник: сайт «Ливерпуля»