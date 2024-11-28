Вратарь «Ливерпуля» рассказал, как отбил пенальти Мбаппе

Голкипер «Ливерпуля» Куивин Келлехер прокомментировал свой сейв в моменте с пенальти Килиана Мбаппе.

Команды встречались в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы выиграли 2:0.

Мбаппе не реализовал 11-метровый на 61-й минуте, упустив шанс сравнять счет в матче.

«Я не слишком много внимания уделяю тому, кто будет бить пенальти. Несомненно, я был уверен, что отобью.

Я отразил два 11-метровых за последнюю неделю. Так что да, я был уверен в успехе. К счастью, я снова прыгнул в правильную сторону», – сказал Келлехер.

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