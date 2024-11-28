Слот высказался о победе «Ливерпуля» над «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги выигранного матча с «Реалом».

Команды встречались в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы победили со счетом 2:0.

«Ливерпуль» лидирует в ЛЧ со 100%-ным результатом, «Реал» идет на 24-м месте в таблице.

«Это что-то особенное, когда играешь против команды, столько раз побеждавшей в ЛЧ. «Ливерпуль» на протяжении многих лет испытывал трудности с этим соперником, поэтому сегодняшний результат так важен и приятен.

Каждый раз, когда «Реал» угрожал нам, угроза исходила от нас самих. Думаю, мы можем играть более интенсивно и лучше владеть мячом», – сказал Слот.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов