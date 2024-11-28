Анчелотти объяснил поражение «Реала» от «Ливерпуля» в ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги проигранного матча с «Ливерпулем».

Команды встречались в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Мадридцы потерпели гостевое поражение со счетом 0:2.

«Ливерпуль» лидирует в ЛЧ со 100%-ным результатом, «Реал» идет на 24-м месте в таблице.

«Как мы и ожидали, матч получился сложным. Думаю, что сейчас игры на «Энфилде» – самые сложные в Европе.

В первом тайме мы хорошо оборонялись, хотя могли бы чаще использовать контратаки. Мы были в игре до пенальти, а затем просели. В то же время у нашего соперника хорошая динамика.

Мне понравилась команда. Думаю, мы хорошо сражались с самым сложным соперником в Европе.

Результат справедлив, они заслуживали победу. Несмотря на поражение, мы собираемся квалифицироваться в следующий этап ЛЧ, как и в прошлом году», – сказал Анчелотти.

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