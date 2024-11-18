19 ноября на стадионе Republican Central Stadium в Душанбе состоится товарищеский матч между сборными Таджикистана и Афганистана. Обе команды находятся на разных уровнях готовности: Таджикистан показал уверенную игру в последнем матче, тогда как Афганистан продолжает свою безвыигрышную серию.

Таджикистан

Сборная Таджикистана демонстрирует неплохую форму, выиграв три из последних пяти матчей, включая недавнюю победу над Непалом со счетом 4:0. В последних пяти играх команда забила 7 голов и пропустила 4, что свидетельствует об улучшении как в атаке, так и в обороне. Нападающий Ведат Мурики с 8 голами продолжает быть важным элементом в атакующих действиях команды. Дома Таджикистан также играет уверенно, что придает им дополнительное преимущество в предстоящем матче.

Последние матчи Таджикистана:

Таджикистан 4:0 Непал

Филиппины 0:0 Таджикистан (3:4 по пенальти)

Ливан 1:0 Таджикистан

Таджикистан 3:0 Пакистан

Иордания 3:0 Таджикистан

Афганистан

Афганистан в последние месяцы демонстрирует слабые результаты, не сумев выиграть в пяти последних матчах. Недавнее поражение от Непала (0:2) подчеркивает их текущие проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних пяти матчах Афганистан забил всего 2 гола, пропустив 4. Нападающий Виталий Лисакович – главный бомбардир команды, но его усилий явно недостаточно, чтобы изменить исходы встреч. В таких условиях команде будет непросто на выезде против более сильного Таджикистана.

Последние матчи Афганистана:

Непал 2:0 Афганистан

Кувейт 1:0 Афганистан

Афганистан 0:0 Катар

Индия 2:1 Афганистан

Афганистан 0:0 Индия

Личные встречи

Исторически сложилось, что Таджикистан доминирует в очных встречах с Афганистаном, одержав победу в последних пяти матчах, а также стабильно забивая в каждой встрече. Последний матч между этими командами состоялся в 2016 году и завершился победой Таджикистана со счетом 1:0. Преимущество Таджикистана в этом противостоянии заметно, и оно, скорее всего, повлияет на ход предстоящей встречи.

Последние личные встречи:

Таджикистан 1:0 Афганистан (13.11.2016)

Таджикистан 1:0 Афганистан (04.05.2014)

Таджикистан 3:2 Афганистан (04.06.2013)

Таджикистан 1:0 Афганистан (17.11.2010)

Афганистан 0:4 Таджикистан (03.08.2008)

Статистика

Таджикистан:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Таджикистан побеждает в последних трех домашних матчах.

Афганистан:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 2

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Афганистан не выигрывает в последних пяти матчах.

Прогноз на матч Таджикистан – Афганистан

С учетом текущей формы команд и доминирования Таджикистана в очных встречах, хозяева выглядят явными фаворитами. Афганистан находится в затруднительном положении и вряд ли сможет противостоять мощной атаке Таджикистана. Ожидается, что Таджикистан продолжит свою серию побед в этом противостоянии, сохранив преимущество на своем поле.

Рекомендации для ставок:

Победа Таджикистана – коэффициент 1.45

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа Таджикистана за коэффициент 1.45.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа Таджикистана со счетом 2:0, учитывая их атакующий потенциал и проблемы Афганистана в обороне.

Рекомендация: 2:0 в пользу Таджикистана за коэффициент 6.50.

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