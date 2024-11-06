7 ноября на стадионе Estádio Raimundo Sampaio «Крузейро» примет «Фламенго» в рамках 32-го тура чемпионата Бразилии. Встреча обещает быть напряженной, учитывая, что «Крузейро» старается выйти из серии неудач, в то время как «Фламенго» продолжает борьбу за высокие места.
«Крузейро»
«Крузейро» занимает 8-е место с 44 очками, но команда переживает сложный отрезок сезона. Клуб не может выиграть в шести последних матчах Серии A, и нестабильная игра в защите стала проблемой – команда пропускает в четырех последних матчах турнира, а за пять последних игр пропустила шесть мячей. Тем не менее, несмотря на трудности, у «Крузейро» есть определенные шансы навязать борьбу, особенно на домашнем поле, где они сыграли вничью в четырех последних матчах.
Лучший бомбардир команды – Хуан Диненно, забивший восемь голов в 22 матчах, и его результативность остается ключом к потенциальным успехам команды. Однако, судя по последним результатам, «Крузейро» предстоит сложная задача против более стабильного соперника.
Последние матчи «Крузейро»:
- «Ланус» 0:1 «Крузейро» (Копа Судамерикана)
- «Атлетико Паранаэнсе» 3:0 «Крузейро»
- «Крузейро» 1:1 «Ланус» (Копа Судамерикана)
- «Крузейро» 1:1 «Баия»
- «Флуминенсе» 1:0 «Крузейро»
«Фламенго»
«Фламенго» уверенно занимает 4-е место с 55 очками и находится в хорошей форме. Команда не проигрывает в восьми последних матчах против «Крузейро», что придает ей дополнительную уверенность. В последних пяти матчах Серии A «Фламенго» забил восемь голов и пропустил шесть, демонстрируя высокую результативность. При этом, несмотря на пропущенные голы, они сохраняют стабильность в атаке и поддерживают высокий уровень игры.
Главный бомбардир команды – Педро Абреу, забивший 30 голов в 43 матчах. Он является лидером нападения и будет представлять основную угрозу для обороны «Крузейро». «Фламенго» пропускает в трех последних играх, что свидетельствует о некоторых слабостях в защите, но их атакующий потенциал позволяет компенсировать это.
Последние матчи «Фламенго»:
- «Фламенго» 3:1 «Атлетико Минейро» (Кубок Бразилии)
- «Интернасьонал» 1:1 «Фламенго»
- «Фламенго» 4:2 «Жувентуде»
- «Коринтианс» 0:0 «Фламенго» (Кубок Бразилии)
- «Фламенго» 0:2 «Флуминенсе»
Личные встречи
В последних встречах «Фламенго» уверенно доминирует: команда не проигрывает «Крузейро» в восьми матчах подряд, а также стабильно забивает. Эти результаты демонстрируют уверенность «Фламенго» против данного соперника и могут сыграть на психологическом преимуществе команды гостей в предстоящей игре.
Последние встречи:
- «Фламенго» 2:1 «Крузейро» (01.07.2024)
- «Крузейро» 0:2 «Фламенго» (20.10.2023)
- «Фламенго» 1:1 «Крузейро» (28.05.2023)
- «Крузейро» 1:2 «Фламенго» (21.09.2019)
- «Фламенго» 3:1 «Крузейро» (28.04.2019)
Статистика
«Крузейро»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия ничьих дома: 4 матча
«Фламенго»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия без поражений против «Крузейро»: 8 матчей подряд
Прогноз на матч «Крузейро» – «Фламенго»
«Фламенго» выглядит фаворитом благодаря своей стабильной атакующей игре и положительной серии против «Крузейро». Несмотря на домашнее преимущество «Крузейро», их текущая форма и проблемы в обороне могут не позволить противостоять напору гостей. Ожидается, что «Фламенго» сможет выиграть матч, но игра может быть напряженной, учитывая неустойчивость в защите обеих команд.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Фламенго» – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Фламенго» за коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Ожидаемый итог – победа «Фламенго» со счетом 2:1, с учетом их атакующего потенциала и текущих проблем в обороне обеих команд.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Фламенго» за коэффициент 8.00
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!