Павлюченко рассказал, о чем его предупредили после трансфера в «Тоттенхэм»

Роман Павлюченко вспомнил предупреждение, которое он получил в «Тоттенхэме».

«Когда я приехал в Англию, то мне сразу сказали, в первый же день пресс-атташе мне сказал: «Рома, никогда не говори плохо о стране, в которой ты приехал играть.

Даже если тебе что-то не нравится, всегда говори, что здесь кайфово». Это первое, что мне сказали.

Я считаю, что футболист, который приезжает в другую страну, должен ее уважать», – сказал Павлюченко.