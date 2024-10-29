Павлюченко рассказал, о чем его предупредили после трансфера в «Тоттенхэм»

Роман Павлюченко вспомнил предупреждение, которое он получил в «Тоттенхэме».
«Когда я приехал в Англию, то мне сразу сказали, в первый же день пресс-атташе мне сказал: «Рома, никогда не говори плохо о стране, в которой ты приехал играть.
Даже если тебе что-то не нравится, всегда говори, что здесь кайфово». Это первое, что мне сказали.
Я считаю, что футболист, который приезжает в другую страну, должен ее уважать», – сказал Павлюченко.
- Форвард был в «Тоттенхэме» с 2008 по 2012 год.
- Его покупали у «Спартака» за 17,4 млн евро.
- В составе лондонской команды Павлюченко забил 42 гола в 113 матчах.
Источник: Sport24