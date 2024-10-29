Радимов одним словом описал гол Кордобы в ворота «Крыльев»

Владислав Радимов прокомментировал забитый мяч форварда «Краснодара» Джона Кордобы в игре 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Колумбиец отличился на 42-й минуте дальним ударом с фланга.

Этот гол побил клубный рекорд.

«Краснодар» победил в Самаре со счетом 2:1.

«Гол Кордобы – шедевр! Один из лучших мячей за всю историю чемпионата России. Даже Мусаев схватился за голову, а комментатор Роман Нагучев орал до посинения.

Мечта – иметь такого нападающего в команде. Нужно спросить Мусаева, была ли установка обратить внимание на то, что голкипер «Крыльев» Ломаев часто выходит далеко из ворот», – сказал Радимов.