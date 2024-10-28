Стало известно, кто «крышевал» Соболева в «Спартаке»

Юрист и агент Антон Смирнов поделился личным мнением, что зенитовец Александр Соболев чувствует себя в Петербурге неуютно.

Игрок после матча с «Локомотивом» (1:1) отказался общаться с московскими журналистами.

В конце августа Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 миллионов евро.

В московском клубе он провел 4,5 сезона.

«Соболев явно не в своей тарелке в Питере.

В «Спартаке» он привык, что ему позволяется все, что ему абсолютно все сходит с рук, что вести себя ему можно так, как ему нравится. Что уж говорить – в «Спартаке» у него долгое время была крыша в лице Заремы Салиховой (в 2021 году Зарема сообщила, что Соболев – любимый футболист ее дочки – прим. «Бомбардира»).

Как только пришло новое руководство и новый главный тренер, ситуация кардинально изменилась. Что и почувствовал сам Соболев, решив на этой волне свалить.

И вот в Питере явно не ладится. Во-1, он явно слабее и Кассьерры, и Гонду. Во-2, пока ему дают время только с 70-й минуты игры. И он играет так, что вряд ли заслуживает, чтобы дали больше.

Авторитета, вседозволенности прежней московской у парня в Питере нет. Ну кто он для питерских легов, да и не для легов? Отсюда нервная истеричная игра Соболева при выходе на замену. Он апеллирует к арбитру, пытается задираться с игроками соперника, а к некоторым, как к Баринову, лезет обниматься с абсолютно глупой улыбкой на лице. Тот аж прифигел от неожиданности.

И после игры он все это шлифует «С москвичами не общаюсь». Добивает себя окончательно», – написал Смирнов.