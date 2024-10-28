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Стало известно, кто «крышевал» Соболева в «Спартаке»

28 октября 2024, 12:28
19

Юрист и агент Антон Смирнов поделился личным мнением, что зенитовец Александр Соболев чувствует себя в Петербурге неуютно.

  • Игрок после матча с «Локомотивом» (1:1) отказался общаться с московскими журналистами.
  • В конце августа Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • В московском клубе он провел 4,5 сезона.

«Соболев явно не в своей тарелке в Питере.

В «Спартаке» он привык, что ему позволяется все, что ему абсолютно все сходит с рук, что вести себя ему можно так, как ему нравится. Что уж говорить – в «Спартаке» у него долгое время была крыша в лице Заремы Салиховой (в 2021 году Зарема сообщила, что Соболев – любимый футболист ее дочки – прим. «Бомбардира»).

Как только пришло новое руководство и новый главный тренер, ситуация кардинально изменилась. Что и почувствовал сам Соболев, решив на этой волне свалить.

И вот в Питере явно не ладится. Во-1, он явно слабее и Кассьерры, и Гонду. Во-2, пока ему дают время только с 70-й минуты игры. И он играет так, что вряд ли заслуживает, чтобы дали больше.

Авторитета, вседозволенности прежней московской у парня в Питере нет. Ну кто он для питерских легов, да и не для легов? Отсюда нервная истеричная игра Соболева при выходе на замену. Он апеллирует к арбитру, пытается задираться с игроками соперника, а к некоторым, как к Баринову, лезет обниматься с абсолютно глупой улыбкой на лице. Тот аж прифигел от неожиданности.

И после игры он все это шлифует «С москвичами не общаюсь». Добивает себя окончательно», – написал Смирнов.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Салихова Зарема
Комментарии (19)
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...уефан
1730108135
...жаль, Барин не зарядил ему вчера, ответственность проявил, по тормозам ударил... А ох, как надо бы! Чтоб не гавкала, как шавка и не лезла обниматься, как шлюха...
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Cleaner
1730108221
Соболев - ПОЗОР российского Зенита!!!...(((
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ScarlettOgusania
1730109065
а хорошо так приложил Смирнов "любимца" Федуновой, и точку G "крыше" помассировал в мозгах (хотя откуда там мозги?), чтобы не забывала, чей дельфин блевотный пердукт...))
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Taps
1730109695
Вчера в матче с Локо этот урод Соболь пытался качать права. Обломилось гниде ...
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DOCTOR PENALTY
1730110672
Конкретно выдал Смирнов, анализ круче чем у Бубнова. ) ***
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alefreddy
1730110848
пахнет дальнейшей арендой
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R_a_i_n
1730112914
Хороший трансфер, аж приятно на душе)
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subbotaspartak
1730115134
Съехала Зарема, съехала крыша, Съехал Малыш, живущий под крышей. А под новой большой раздвижной Он с бакланами сам не свой...
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АЛЕКС 58
1730116230
Дельфин превратился в баклана на крыше Газпром-арены. Поэтому его питерцы и шугают
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FWSPM
1730130565
Соболев улетел на помойку ну а мы будем с удовольсвием наблюдать как вместо выхода какого то игрока который может решить в концовке как это было раньше выходит это чудо и устраивает идиотский балет а газовик теряет очки
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