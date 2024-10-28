Известны участники Зимнего кубка РПЛ

РПЛ готовит традиционный зимний турнир в ОАЭ.

«Даты проведения турнира – первые две недели февраля. Команды (предварительный состав такой – «Зенит», «Динамо», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Ростов») будут разбиты на две группы, после чего победители сыграют в финале, а другие команды разыграют места с третьего по шестое.

Окончательный состав будет ясен после решения организаторов и клубов вопросов с букмекерами, имеющими договора с клубами и пересекающимися по рекламе с букмекером-партнером лиги», – написал источник.