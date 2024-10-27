Рахимов – после волевой победы «Рубина»: «Маленькие собаки всe время лают за спиной»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал комментарии по итогам выигранного матча 13-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Казанцы победили на выезде благодаря голу на 87-й минуте.

Второй забитый мяч «Рубина» стал следствием вратарской ошибки.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Как у вас так получается побеждать? Не первая волевая победа.

– Это больше к игрокам, они это реализовывают. В первом тайме было большое давление на наши ворота, и мы на это поздно реагировали. К сожалению, пропустили мяч после единственного голевого момента.

Во втором тайме стали играть более агрессивно, больше перехватывать мячей, практически все подборы были за нами. Также в центре получилось завладеть мячом и быстро переходить в атаку.

Я считаю, что команда хорошо перестроилась в перерыве и одержала эту победу, это говорит о наличии боевого духа и характера.

– Что эта победа значит для вас?

– Для меня все матчи важны. Если вы имеете в виду то, что пишут и говорят… Знаете, маленькие собаки всe время лают за спиной, а волки смотрят в лицо.