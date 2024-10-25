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    • Рахимова могут уволить из «Рубина» по итогам матча с «Оренбургом»

    Рахимова могут уволить из «Рубина» по итогам матча с «Оренбургом»

    Гостевой матч 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» станет решающим для главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.

    «Либо команда 59-летнего специалиста докажет свою состоятельность в ходе сложного выезда – либо могут быть приняты кадровые решения по главному тренеру», – написал журналист Иван Карпов.

    Сообщается, что в мае миллиардер Дмитрий Самаренкин, входящий в состав правления «Рубина», лоббировал назначение вместо Рахимова Владимира Федотова. Причем экс-тренер ЦСКА ради назначения в казанский клуб отказался от предложения «Нефтчи».

    Однако президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин и глава Татарстана Рустам Минниханов поддержали тренера и подписали с ним новый контракт на 2 года.

    В случае отставки Рахимова, его место может занять Федотов, но есть и другие кандидаты. Если Рахимов уйдет со своего поста, с высокой долей вероятности вместе с ним клуб покинет спортивный директор Константин Дзюба. Вместо него может быть назначен сын экс-главы местного МЧС Алмаз Хабибуллин.

    • «Рубин» занимает 7-е место в РПЛ с 15 очками после 12 туров.
    • В Кубке России казанцы заняли второе место в группе D пути РПЛ с 9 очками после 6 матчей и вышли в 1/4 финала.
    • Матч «Оренбург» – «Рубин» пройдет 27 октября и начнется в 11:00 мск.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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    Комментарии (2)
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    Spartak_forv@
    1729855673
    Рубин так-то на 7м месте,нормальный результат с таким составом.Тем более в прошлом сезоне уверенно спаслись от ФНЛ.Видимо кто-то хочет бабки распилить
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    Skull_Boy
    1729856713
    Команда идет в середине и это ее потолок, маразм крепчает
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