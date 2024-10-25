Рахимова могут уволить из «Рубина» по итогам матча с «Оренбургом»

Гостевой матч 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» станет решающим для главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.

«Либо команда 59-летнего специалиста докажет свою состоятельность в ходе сложного выезда – либо могут быть приняты кадровые решения по главному тренеру», – написал журналист Иван Карпов.

Сообщается, что в мае миллиардер Дмитрий Самаренкин, входящий в состав правления «Рубина», лоббировал назначение вместо Рахимова Владимира Федотова. Причем экс-тренер ЦСКА ради назначения в казанский клуб отказался от предложения «Нефтчи».

Однако президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин и глава Татарстана Рустам Минниханов поддержали тренера и подписали с ним новый контракт на 2 года.

В случае отставки Рахимова, его место может занять Федотов, но есть и другие кандидаты. Если Рахимов уйдет со своего поста, с высокой долей вероятности вместе с ним клуб покинет спортивный директор Константин Дзюба. Вместо него может быть назначен сын экс-главы местного МЧС Алмаз Хабибуллин.