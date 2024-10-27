Экс-арбитр Федотов разобрал отмененный пенальти в матче «Пари НН» – «Спартак»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов ответил, справедливо ли был отменен пенальти в пользу «Спартака».

Москвичи играют на выезде с «Пари НН» в 13-м туре РПЛ.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эпизод с отменой пенальти был на 28-й минуте.

«Москалeв ошибся – и за это будет снижено 0,5 балла. Вратарь «Пари» уже лежал на газоне и стелился, а игрок «Спартака» не делал движения к мячу, а выставил ногу во вратаря.

Он ввeл Москалeва в заблуждение. Пенальти в ворота «Пари НН» в матче со «Спартаком» отменeн верно. Это чистый воды симуляция от Мартинса», – сказал Федотов.