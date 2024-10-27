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  • Экс-арбитр Федотов разобрал отмененный пенальти в матче «Пари НН» – «Спартак»

Экс-арбитр Федотов разобрал отмененный пенальти в матче «Пари НН» – «Спартак»

27 октября 2024, 15:30
17

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов ответил, справедливо ли был отменен пенальти в пользу «Спартака».

«Москалeв ошибся – и за это будет снижено 0,5 балла. Вратарь «Пари» уже лежал на газоне и стелился, а игрок «Спартака» не делал движения к мячу, а выставил ногу во вратаря.

Он ввeл Москалeва в заблуждение. Пенальти в ворота «Пари НН» в матче со «Спартаком» отменeн верно. Это чистый воды симуляция от Мартинса», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Федотов Игорь Москалев Владимир
Комментарии (17)
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Лицом_на_клаве
1730032968
Пора остановить этот беспредел. Спартак лидер по пробитым пенальти, удалении в их пользу и лояльности судей. В прошлом сезоне были единоличными лидерами с отрывом по пенальти и лояльности судей и в этом тоже самое. Стыдно.
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Каратель помойников
1730034690
Кто там стыдится? Опять шлюхам стыдно? Постыдитесь что вы шлюхи
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subbotaspartak
1730035803
Никто и не спорит
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qawzsexdr
1730036235
Был пенальти, это всё проявление заговора. А Федотов просто шифруется для отмазки (он ведь топит за инородных)
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serhio80
1730036657
Пенальти не было, тут вопросов нет. Но и симуляции не было, жёлтая за что?
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balam
1730039917
педикулезные,бегите за шавермой. а то кончится
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alefreddy
1730040208
все верно пеналя там нет.К мячу пошел бы то получил бы
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nik55
1730041629
все верно---пенальти нет
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шахта Заполярная
1730043357
Пенальти не было, так же как и симуляции.
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шахта Заполярная
1730043562
Помойные опять весь сайт провоняли. Локо удачи.
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