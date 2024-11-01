Игрока «Пари НН» дисквалифицировали на 2 матча за фол на Барко

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации полузащитника «Пари НН» Владислава Карапузова на 2 матча РПЛ за его нарушение в матче 13-го тура со «Спартаком» (0:2). Хавбек получил красную карточку на 90+5-й минуте после фола на Эсекьеле Барко.

«Рассмотрели удаление Карапузова, он принял участие в заседании по видеосвязи. Мы посмотрели видеоматериалы, в динамике, замедленном действии, он объяснил свой поступок, извинился перед Барко. С нашей точки зрения, [нарушение] носило серьезный характер, принято решение дисквалифицировать Карапузова на два матча РПЛ», – сказал Григорьянц.