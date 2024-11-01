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    • Игрока «Пари НН» дисквалифицировали на 2 матча за фол на Барко

    Игрока «Пари НН» дисквалифицировали на 2 матча за фол на Барко

    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации полузащитника «Пари НН» Владислава Карапузова на 2 матча РПЛ за его нарушение в матче 13-го тура со «Спартаком» (0:2). Хавбек получил красную карточку на 90+5-й минуте после фола на Эсекьеле Барко.

    «Рассмотрели удаление Карапузова, он принял участие в заседании по видеосвязи. Мы посмотрели видеоматериалы, в динамике, замедленном действии, он объяснил свой поступок, извинился перед Барко. С нашей точки зрения, [нарушение] носило серьезный характер, принято решение дисквалифицировать Карапузова на два матча РПЛ», – сказал Григорьянц.

    • 24-летний Карапузов провел в этом сезоне 10 матчей за «Пари НН».
    • Главный тренер нижегородцев Виктор Гончаренко после игры выразил недовольство решением арбитра: «Мы должны это принять, что по отношению к командам из второй восьмерки такие эпизоды будут как показательная порка. Если Карапузов наденет майку другой команды, то, может, будет желтая или другой исход».

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    Источник: ТАСС

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    01.11.2024 13:01
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    Комментарии (2)
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    oyabun
    1730456112
    Хотелось бы большей объективности от Ганчаренко. Если бы такое нарушение было на его игроке, думаю он не сомневался бы в правильности дисквалификации.
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    alefreddy
    1730476008
    за то экс Федотов этого не увидел а только одну команду склонял
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