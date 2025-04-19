Игрок «Пари НН» – в перерыве матча с «Локо»: «Судья прибил, даже соперникам смешно от происходящего»

В эти минуты проходит матч 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Пари НН».

В первом тайме у гостей удалили Никиту Каккоева.

«Судья прибил, даже игрокам «Локомотива» смешно от того, что происходит на поле. Не только по эпизоду с удалением, в целом. По эпизоду, наверное, да, красная», – сказал в перерыве полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов в эфире телеканала «Матч Премьер».