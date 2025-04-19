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  • Игрок «Пари НН» – в перерыве матча с «Локо»: «Судья прибил, даже соперникам смешно от происходящего»

Игрок «Пари НН» – в перерыве матча с «Локо»: «Судья прибил, даже соперникам смешно от происходящего»

Сегодня, 18:40
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В эти минуты проходит матч 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Пари НН».

В первом тайме у гостей удалили Никиту Каккоева.

«Судья прибил, даже игрокам «Локомотива» смешно от того, что происходит на поле. Не только по эпизоду с удалением, в целом. По эпизоду, наверное, да, красная», – сказал в перерыве полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • К 72-й минуте счет 2:0 в пользу «Локомотива».
  • В поле судит пермяк Михаил Черемных. Это его 3-я игра в РПЛ.
  • «Пари НН» идет в зоне переходных матчей.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Пари НН Локомотив Карапузов Владислав
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1745078735
Судьи, в прошлом туре недосудили, в этом туре отрабатывают, игры мАсквобадцев.
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