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Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»

28 октября 2024, 14:41
4

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о победе над «Пари НН» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

«Было интересно посмотреть на «Спартак» после поражения 0:3 от «Краснодара». Многие смотрели с ожиданием увидеть что-то новое, но не увидели. Игра была довольно непростая для «Спартака», не говоря уже о Нижнем Новгороде. Матч шeл к ничейному результату. У «Спартака» было небольшое территориальное преимущество за счeт класса футболистов.

Можно сказать, что «Спартак» наиграл на победу, но вопрос в том, каким путeм наиграл – грубейшие ошибки двух футболистов «Пари НН». Человек с правого края мог спокойно начать атаку ударом вперeд, но он развернулся и отдал назад вратарю. Да, он не знал, что вратарь не сможет нормально ударить по мячу. Но вратарь – это последний, кому надо отдавать. Вратари и так чудят 95% времени. После этого мяча было понятно, что «Спартак» не упустит победу. Но не будь грубейших ошибок игроков «Пари НН», «Спартак» сыграл бы вничью», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Следующий соперник – ЦСКА (2 ноября).
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Мостовой Александр
Комментарии (4)
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serhio80
1730119846
Ну так то любой гол это чья-то ошибка)
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Arvlad
1730128870
Думаю, неправильно говорить, что бы было, если бы... Не было бы двух серьёзных ошибок у Пари, были бы иные ошибки, так что говорить о том, что если бы..., то игра бы... закончилась вничью. Это провокационное заявление, хотя так и не выглядит - это путь развязывания дебатов с их негативными "комментами" и конфликтами на ровном месте...
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Everest13
1730131246
Голы и забиваются благодаря чьим то ошибкам, это игра, другое дело как играть... и на что наиграть...
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VVM1964
1730131698
"Но не будь грубейших ошибок игроков «Пари НН», «Спартак» сыграл бы вничью», – сказал Мостовой." - во-первых не "сыграл бы", а МОГ БЫ сыграть вничью, во-вторых почему "БЫ" работает только в одну сторону - можно же и так - реализуй Спартак 2 железобетонных момента и вопроса о победе не было бы ..., в третьих - футбол изобилует подобными голами и даже тогда, когда команда вообще не имеет преимущества над соперником, а даже наоборот ...и в четвертых - Спартак начал поддавливать соперника в концовке первого тайма и давление наращивалось до забитого гола, так почему же он не додавил бы соперника ? ...
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