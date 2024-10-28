Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о победе над «Пари НН» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

«Было интересно посмотреть на «Спартак» после поражения 0:3 от «Краснодара». Многие смотрели с ожиданием увидеть что-то новое, но не увидели. Игра была довольно непростая для «Спартака», не говоря уже о Нижнем Новгороде. Матч шeл к ничейному результату. У «Спартака» было небольшое территориальное преимущество за счeт класса футболистов.

Можно сказать, что «Спартак» наиграл на победу, но вопрос в том, каким путeм наиграл – грубейшие ошибки двух футболистов «Пари НН». Человек с правого края мог спокойно начать атаку ударом вперeд, но он развернулся и отдал назад вратарю. Да, он не знал, что вратарь не сможет нормально ударить по мячу. Но вратарь – это последний, кому надо отдавать. Вратари и так чудят 95% времени. После этого мяча было понятно, что «Спартак» не упустит победу. Но не будь грубейших ошибок игроков «Пари НН», «Спартак» сыграл бы вничью», – сказал Мостовой.