Экс-арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Пари НН» – «Спартак»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что арбитр Владимир Москалев ошибочно не наказал желтыми карточками двух игроков «Спартака» в матче с «Пари НН».

Москвичи одержали гостевую победу со счетом 2:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«На 4-й минуте нужно было наказывать карточкой Маркиньоса из «Спартака» – он рукой развернул соперника. Но пропустил, окей.

Идeм дальше: 24-я минута – надо было показывать карточку Рябчуку за задержку соперника руками. Тоже не дал карточку, хотя впереди у игрока хозяев была открытая зона.

Дальше – ключевой момент матча – пенальти на 28-й минуте. В этой ситуации, как я думаю, был ещe один ответственный за эпизод – помощник Москалeва. Но даже если департамент скажет, что на назначении пенальти настоял ассистент, я оценку за это Москалeву всe равно снижу.

Во-первых, сам Москалeв должен был сместиться в штрафную и эпизод увидеть. Во-вторых, если арбитр ФИФА не может объяснить своим ассистентам, что такое нарушение и как оно трактуется, то это плохой арбитр.

Ответственность всe равно остаeтся за главным арбитром. Так что и ошибка с пенальти – это ошибка Москалeва, которую исправил VAR.

Что касается удаление футболиста «Пари НН», то тут всe верно», – заключил Федотов.