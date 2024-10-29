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  • Экс-арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Пари НН» – «Спартак»

Экс-арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Пари НН» – «Спартак»

29 октября 2024, 23:00
5

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что арбитр Владимир Москалев ошибочно не наказал желтыми карточками двух игроков «Спартака» в матче с «Пари НН».

«На 4-й минуте нужно было наказывать карточкой Маркиньоса из «Спартака» – он рукой развернул соперника. Но пропустил, окей.

Идeм дальше: 24-я минута – надо было показывать карточку Рябчуку за задержку соперника руками. Тоже не дал карточку, хотя впереди у игрока хозяев была открытая зона.

Дальше – ключевой момент матча – пенальти на 28-й минуте. В этой ситуации, как я думаю, был ещe один ответственный за эпизод – помощник Москалeва. Но даже если департамент скажет, что на назначении пенальти настоял ассистент, я оценку за это Москалeву всe равно снижу.

Во-первых, сам Москалeв должен был сместиться в штрафную и эпизод увидеть. Во-вторых, если арбитр ФИФА не может объяснить своим ассистентам, что такое нарушение и как оно трактуется, то это плохой арбитр.

Ответственность всe равно остаeтся за главным арбитром. Так что и ошибка с пенальти – это ошибка Москалeва, которую исправил VAR.

Что касается удаление футболиста «Пари НН», то тут всe верно», – заключил Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Федотов Игорь Москалев Владимир
Комментарии (5)
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alefreddy
1730234845
только про одну команду а другие косили всех подряд и руками держали
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serhio80
1730242168
Нижегородских костоломов он естественно не видел)
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andr45
1730272734
Продажность рассейских решал, кажется никого не должна удивлять. Но находятся типы, которым это удается легко и непринужденно) Так, если опираться исключительно на мнение Федотова, то можно придти к выводу, что на поле были злобные спартаковцы, целью которых было нанесение травм ангелочкам из НН Пари, с одной стороны и мастера, любящие и ценящие футбол, основанный на мастерстве и благородстве) Видимо, поэтому, Федотов не счел достойным упомянуть эпизод, когда ангелочек-убийца из НН едва не отправил Угальде в нокаут. НЕ УМЕР ЖЕ) Да и очередной фол с нанесением серьезной травмы Барко также не заслуживает внимания. Нога же, К СОЖАЛЕНИЮ и ангелочков и, не исключаю, меринов цела(((
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