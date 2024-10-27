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  • Гончаренко выразил недовольство удалением Карапузова и временем начала матча со «Спартаком»

Гончаренко выразил недовольство удалением Карапузова и временем начала матча со «Спартаком»

27 октября 2024, 21:15
15

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко выразил недовольство удалением полузащитника нижегородцев Владислава Карапузова на 90+5-й минуте матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

– Вы начали игру с двумя нападающими, но не было ни одного центрального. В чем была задумка?

– Против такого соперника если один нападающий находится не на нужном расстоянии, то возникают проблемы.

– На сколько был обязателен подкат Карапузова и как прокомментируете это решение?

– Мы должны это принять, что по отношению к командам из второй восьмерки такие эпизоды будут как показательная порка. Если Карапузов наденет майку другой команды, то, может, будет желтая или другой исход. Судьям надо показать, что они правильно оценивают эпизод.

– У «Спартака» был на день больше при подготовке к сегодняшней игре. Сыграло ли это свою роль, также учитывая ваше возвращение из Краснодара?

– Есть матчи московских команд, а есть наши, и нас ставят в 21:15. Как нас ставят по календарю, мы ничего не можем поделать. Вы можете представить, что «Зенит» и ЦСКА будут играть в неудобное время, а условный «Пари НН» и «Оренбург» в 19:00?

– Как вам атмосфера на стадионе?

– В Екатеринбурге болеет больше болельщиков за «Урал», чем в Нижнем за «Пари НН». А то, как сегодня распределились фанаты между Спартаком и Пари НН – такого быть не должно. Надеюсь, что своими результатами мы вернем фанатов на трибуны.

  • Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.
  • Игра началась в 14:15 по московскому времени.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Гончаренко Виктор
Комментарии (15)
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FCSpartakM
1730054541
1)Чувак прыгает в икру Барко и даже сам не спорит из-за решения судьи 2) Ростов -Ахмат во ск играл? Что он городит ?Пари никогда не играл поздние матчи ? Гончаренко как был нытик, так и остался. Команда за игру не создала ни одного момента, а он критикует решения всех, даже приход болельщиков, но только не себя)
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serhio80
1730054989
А два часа дня это ****** какое удобное время) ну так поставили) поле бы лучше своё в порядок привели
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Лицом_на_клаве
1730055859
У Спартака в каждом матче или пенальти бьют, или в большинстве играют, а бывает и то и другое.
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Каратель помойников
1730057142
Помнится Гончаренко,не помню в каком клубе он работал, после очередных судейских ошибок в их пользу говорил " давайте войдём в положение"
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slavа0508
1730057342
Да там уже без вариантов ... и игра сделана была . и нарушение грубейшее ...
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шахта Заполярная
1730058656
Чудной ты гончар. Обе команды играли в одинаковых условиях по времени.
Ответить
=Cпартак=
1730084334
гончаренко есть гончаренко всегда таким был
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subbotaspartak
1730087190
А Урал при чём?.... Ааааа, Урал не за горами...
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