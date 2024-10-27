Гончаренко выразил недовольство удалением Карапузова и временем начала матча со «Спартаком»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко выразил недовольство удалением полузащитника нижегородцев Владислава Карапузова на 90+5-й минуте матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

– Вы начали игру с двумя нападающими, но не было ни одного центрального. В чем была задумка?

– Против такого соперника если один нападающий находится не на нужном расстоянии, то возникают проблемы.

– На сколько был обязателен подкат Карапузова и как прокомментируете это решение?

– Мы должны это принять, что по отношению к командам из второй восьмерки такие эпизоды будут как показательная порка. Если Карапузов наденет майку другой команды, то, может, будет желтая или другой исход. Судьям надо показать, что они правильно оценивают эпизод.

– У «Спартака» был на день больше при подготовке к сегодняшней игре. Сыграло ли это свою роль, также учитывая ваше возвращение из Краснодара?

– Есть матчи московских команд, а есть наши, и нас ставят в 21:15. Как нас ставят по календарю, мы ничего не можем поделать. Вы можете представить, что «Зенит» и ЦСКА будут играть в неудобное время, а условный «Пари НН» и «Оренбург» в 19:00?

– Как вам атмосфера на стадионе?

– В Екатеринбурге болеет больше болельщиков за «Урал», чем в Нижнем за «Пари НН». А то, как сегодня распределились фанаты между Спартаком и Пари НН – такого быть не должно. Надеюсь, что своими результатами мы вернем фанатов на трибуны.