РПЛ. «Спартак» на выезде победил «Пари НН» (2:0) и приблизился к топ-5

«Спартак» выиграл в 13-м туре чемпионата России.
Команда Деяна Станковича одержала гостевую победу над «Пари НН» со счетом 2:0.
Три очка москвичам принесли голы Тео Бонгонда и Шамара Николсона.
«Спартак» набрал 22 очка и теперь отстает от топ-5 РПЛ всего на 1 балл.
«Пари НН» остался на 12-м месте. Нижегородцы впервые проиграли при Викторе Гончаренко.
Россия. РПЛ. 13-й тур
Пари НН (Нижний Новгород) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Бонгонда, 68; 0:2 – Николсон, 90+2.
Удаление: Карапузов, 90+4 – нет.
Источник: «Бомбардир»