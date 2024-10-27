Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Спартак» на выезде победил «Пари НН» (2:0) и приблизился к топ-5

РПЛ. «Спартак» на выезде победил «Пари НН» (2:0) и приблизился к топ-5

27 октября 2024, 16:14
72

«Спартак» выиграл в 13-м туре чемпионата России.

Команда Деяна Станковича одержала гостевую победу над «Пари НН» со счетом 2:0.

Три очка москвичам принесли голы Тео Бонгонда и Шамара Николсона.

«Спартак» набрал 22 очка и теперь отстает от топ-5 РПЛ всего на 1 балл.

«Пари НН» остался на 12-м месте. Нижегородцы впервые проиграли при Викторе Гончаренко.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бонгонда, 68; 0:2 – Николсон, 90+2.

Удаление: Карапузов, 90+4 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина 19
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород
Комментарии (72)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1730035044
...с победой спартачи! Пока, вот только так... Но играли с самоотдачей, за это спасибо!...
Ответить
val69
1730035046
С победой, КБ братья!!!!
Ответить
NewLife
1730035314
Качество игры и судейства были отвратительными. Сумбур и бей-беги это то, что Станкович ставит Спартаку. Количество ошибок Литвинова и Денисова зашкаливает, и чуть более мастеровитый соперник превратит это в голы. Беготня трусцой Пруцева - это пустое место и минус один игрок. Для меня следующие игры вызывают тревогу за турнирное положение КБ(
Ответить
JTherry
1730035377
с трудовой победой спартачи..!) победа была нужна, и голы забили те, на кого надежда была слабая - БонгондА и Шамар, в общем и целом не сильно поднялись в таблице, но и не потеряли веры в лучшее...)
Ответить
oyabun
1730035631
С Победой, красно-белые! Нелегкая, трудовая, но честно заработаная. Много ещё сумбура в действиях игроков, много потерь, но счет на табло и это главное. Однако хотелось бы отметить что как то заметно сдал Барко, а из за этого, наверное и Угальде ничего не смог реализовать как нападающий. Это не есть хорошо.
Ответить
andr45
1730035897
Как же вся мерзопакостная шелкоперская шобла жаждала поражения «Спартака»))) Да и Ганчеренко сказал, что у него есть рычаги против спартаковцев. В самом начале матча, ганчеренковский бандит чуть ли не нокаутировал Угальде. Решала же решил, что правила ММА против спартаковцев приемлимы против спартаковцев. Хочу пожелать нижегородским бандитам, чтобы их также тузили, как Мартинеса, Угальде и Барко. Пусть имс переломают ребра, ноги и головы. Может быть, придут другие, умеющие играть в футбол_
Ответить
VVM1964
1730035973
С победой ! Очень нужные 3 очка ! Не однозначное мнение от матча... Опять почти весь первый тайм дуракаваляние, много сумбура,... Но главное есть победа !!! И очень много судейских ошибок - не судьбоносных, но всё же ... ( Следующий матч с ЦСКА - и это не Пари НН, но есть шанс подняться строчкой выше в таблице !!!
Ответить
...уефан
1730036102
...вечереет... Настроение не испорчено... И спасибо за это!)...
Ответить
ScarlettOgusania
1730036298
настроение перед длинной неделей прекрасное, красно-белые, с победой!
Ответить
Ниф-Ниф
1730037462
Синит - позор российского футбола. Синемудые - прочь из спартаковской ветки!
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
1
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
1
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
5
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
1
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
5
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
18
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+