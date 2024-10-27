Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черданцев считает оправданной свою зарплату в 1 миллион рублей в месяц: «Я 30 лет в профессии и добился достаточно многого»

Черданцев считает оправданной свою зарплату в 1 миллион рублей в месяц: «Я 30 лет в профессии и добился достаточно многого»

27 октября 2024, 12:10
36

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев не стал отрицать, что зарабатывает 1 миллион рублей в месяц.

– У вас на «Матч ТВ» сейчас нормально платят. На твою зарплату в 1 миллион рублей в месяц многие бы пошли.

– Давай не будем чужие зарплаты считать. Извини меня, я 30 лет работаю в профессии. Я вообще-то 30 лет в профессии.

Дело не в зарплатах, а в работе, которую ты делаешь. Я не буду говорить про людей из Медиалиги, сколько они зарабатывают, ничего в профессии не добившись. Не надо ни с кем сравнивать.

Я в своей профессии добился достаточно многого, чтобы претендовать на деньги, приближенные к тому, что люди получают в Первой лиге. В этой профессии работать сложно.

  • Черданцев комментирует футбол с прошлого века.
  • В юношестве он играл в футбол.
  • Черданцев несколько раз комментировал финал Лиги чемпионов, также работал на финале ЧМ-2018.

Еще по теме:
Черданцев отметил заслуги Мусаева в успехах «Краснодара» 5
Черданцев отметил прогресс «Спартака» при Карседо: «Команда возмужала» 4
Реакция Черданцева на уверенную победу «Спартака» над «Зенитом» 64
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Черданцев Георгий
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Алекс636363
1730023017
потолок 150 тысяч для всех комментаторов. а кто похуже - 50, 70 тысяч. у нас мрот 20 тысяч, не хрен жировать за ля-ля и тупые шутки
Ответить
Январь 59
1730023354
А слабо в шкуру пенсионера влезть? 18000 руб в месяц. И коммуналка -7000.
Ответить
Цугундeр
1730023674
Искренние эмоции с привкусом профессионализма дорогого стоят.,конечно.. Не лям , но около того.) Остальные и на пятихатку не тянут. А Тимурка Журавелька ещё должен почку продать..,чтобы его рыготу кто-то слушал и наблюдал.
Ответить
andr45
1730025601
Не стоит удивляться, что бездарности и дилетанты получают по российским меркам сумасшедшие деньги, приворовывая при этом. Это в полной мере относится и к попугаю Черданцеву, визжащему о 30 годах бездарного дикторства.
Ответить
Spartak_forv@
1730026126
Нормально им Валера пердаки поджёг одной фразой
Ответить
NewLife
1730026166
Старая шлюха говорит, что она должна быть востребована потому, что тридцать лет в самой древней профессии трудилась, но теперь только Vladik12 считает ее привлекательной))))))
Ответить
...уефан
1730030942
...высокооплачиваемая бузовщина(...
Ответить
Спартачище
1730031412
Жорик старая профурсетка сосет умело с разных рук
Ответить
Grom76
1730034301
Как его визг зае... во время матча. Как проститутка обозначает оргазм, так и он визжит от посредственного футбола. Больше ещё только разочаровывает Журавель - в откровенно жёлтушного превратился.
Ответить
Горловский
1730040363
"Я вообще-то 30 лет в профессии." А ну, кто "30 лет в профессии" поделитесь сколько получаете? Разве за стаж платят?
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
1
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
1
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
5
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
1
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
5
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
18
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+