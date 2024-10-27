Черданцев считает оправданной свою зарплату в 1 миллион рублей в месяц: «Я 30 лет в профессии и добился достаточно многого»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев не стал отрицать, что зарабатывает 1 миллион рублей в месяц.

– У вас на «Матч ТВ» сейчас нормально платят. На твою зарплату в 1 миллион рублей в месяц многие бы пошли.

– Давай не будем чужие зарплаты считать. Извини меня, я 30 лет работаю в профессии. Я вообще-то 30 лет в профессии.

Дело не в зарплатах, а в работе, которую ты делаешь. Я не буду говорить про людей из Медиалиги, сколько они зарабатывают, ничего в профессии не добившись. Не надо ни с кем сравнивать.

Я в своей профессии добился достаточно многого, чтобы претендовать на деньги, приближенные к тому, что люди получают в Первой лиге. В этой профессии работать сложно.