Калинин объяснил, в чем сила «Факела»

Защитник «Факела» Игорь Калинин дал комментарий после матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

С 66-й минуты воронежцы были в меньшинстве.

«ЦСКА – хорошая команда. Тем более, набрали хороший ход, было тяжело, но только так набираются очки. «Факел» силен не личностями, а командой. Каждый бьется друг за друга. Если будем так продолжать, то будет все хорошо.

Когда «Факел» удачно играет, то все говорят, что соперник сыграл плохо. Но почему‑то никто и никогда не отмечает «Факел». Пускай так. Мы молча делаем свою работу. А в конце года посмотрим, кто и на каком месте будет», – сказал Калинин.