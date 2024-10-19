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    • Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Ницца», Лига 1, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Ницца», Лига 1, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе «Стад ля Божуар» состоится матч восьмого тура Лиги 1 между «Нантом» и «Ниццей». Оба клуба находятся в середине турнирной таблицы и стремятся укрепить свои позиции.

    «Нант»

    «Нант» занимает 10-е место с 9 очками после 7 туров. Команда потерпела поражение в последнем туре против «Лиона» (0:2). За последние пять игр команда забила 7 голов и пропустила 8, что говорит о нестабильной обороне. Лидером атаки является Тино Кадевере, у которого на счету 2 гола в текущем сезоне. Несмотря на то, что «Нант» не побеждает в четырех последних матчах, команда демонстрирует способность создавать моменты и забивать.

    Последние матчи «Нанта»:

    «Ницца»

    «Ницца» занимает 9-е место с 9 очками, как и их соперник. В последнем туре команда сыграла вничью с «ПСЖ» (1:1). В последних пяти играх «Ницца» забила 11 голов и пропустила 6, что свидетельствует о мощной атакующей линии. Основной бомбардир команды – Эванн Гессан, у которого 4 гола в этом сезоне. «Ницца» не проигрывает в трех последних матчах, что подчеркивает еe текущую форму.

    Последние матчи «Ниццы»:

    Личные встречи

    «Нант» не проигрывает «Ницце» в пяти последних встречах, что является важным фактором для мотивации команды. В предыдущих матчах «Нант» удавалось показывать хорошие результаты против «Ниццы», в том числе победа со счетом 2:1 на выезде.

    Последние встречи:

    • «Ницца» 1:2 «Нант»
    • «Нант» 1:0 «Ницца»
    • «Нант» 2:2 «Ницца»

    Статистика

    «Нант»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    «Ницца»:

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    Прогноз на матч «Нант» – «Ницца»

    Учитывая форму и статистику обеих команд, можно ожидать результативный матч. «Ницца» показывает более стабильную игру в атаке и должна воспользоваться слабой обороной «Нанта». Однако, учитывая историю личных встреч и мотивацию хозяев поля, «Нант» также сможет навязать борьбу и забить хотя бы один гол.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Ниццы» – коэффициент 2.50

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья со счетом 2:2.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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