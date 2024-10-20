Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Нант» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Нант» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 16:50
Нант
20.10.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
67' М. Аблин
72' Э. Гессан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
4
Педро Чиривелья
(К) ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
13
Пабло Росарио
(К) ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Матье Акапандье
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
17
Демен Табибу
ЦП
19
Луи Леру
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
22
Иссиага Камара
ЦП
23
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Victor Orakpo
ЦФ
3-2-1-2-2
40
Лафон
21
Кастеллетто
31
Коцца
98
Амьен-Аду
8
Лепенан
4
Чиривелья
44
Зулиани
27
Саймон
91
Мойе
11
Аблин
42
Мохамед
3-3-1-1-2
1
Булка
92
Клосс
5
Абдельмонем
15
Бомбито
33
Менди
13
Росарио
2
Абди
6
Будауи
27
Бога
29
Гессан
14
Мукоко
91
Мойе
5
Гбамен
5
Гбамен
91
Мойе
8
Лепенан
17
Табибу
17
Табибу
8
Лепенан
42
Мохамед
7
Томас
7
Томас
42
Мохамед
11
Аблин
37
Ганаго
37
Ганаго
11
Аблин
4
Чиривелья
9
Кадевере
9
Кадевере
4
Чиривелья
2
Абди
23
Луше
23
Луше
2
Абди
14
Мукоко
10
Диоп
10
Диоп
14
Мукоко
27
Бога
9
Лаборд
9
Лаборд
27
Бога
Остались в запасе
Нант
Ницца
22
Матье Акапандье
ПЗ
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
19
Луи Леру
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Максим Дюпе
ВР
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
22
Матье Акапандье
ПЗ
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
19
Луи Леру
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Нант - Ницца
2
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
10
11
Офсайды
0
2
Количество передач
392
538
Сейвы
6
6
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.44
0.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Ниццы», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант»«Ницца»

«Нант» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ницца Нант
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
12
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+