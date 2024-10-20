20.10.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 8 тур
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Нант
Нант
3-2-1-2-2
40
Лафон
21
Кастеллетто
31
Коцца
98
Амьен-Аду
8
Лепенан
4
Чиривелья
44
Зулиани
27
Саймон
91
Мойе
11
Аблин
42
Мохамед
3-3-1-1-2
1
Булка
92
Клосс
5
Абдельмонем
15
Бомбито
33
Менди
13
Росарио
2
Абди
6
Будауи
27
Бога
29
Гессан
14
Мукоко
91
Мойе
5
Гбамен
5
Гбамен
91
Мойе
8
Лепенан
17
Табибу
17
Табибу
8
Лепенан
42
Мохамед
7
Томас
7
Томас
42
Мохамед
11
Аблин
37
Ганаго
37
Ганаго
11
Аблин
4
Чиривелья
9
Кадевере
9
Кадевере
4
Чиривелья
2
Абди
23
Луше
23
Луше
2
Абди
14
Мукоко
10
Диоп
10
Диоп
14
Мукоко
27
Бога
9
Лаборд
9
Лаборд
27
Бога
Остались в запасе
Нант
Ницца
22
Матье Акапандье
ПЗ
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
19
Луи Леру
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Максим Дюпе
ВР
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
22
Матье Акапандье
ПЗ
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
19
Луи Леру
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Нант - Ницца
2
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
10
11
Офсайды
0
2
Количество передач
392
538
Сейвы
6
6
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.44
0.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Ниццы», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Ницца»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»