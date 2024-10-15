16 октября на стадионе «Арена Химки» состоится матч Кубка России между «Торпедо» и «Балтикой». Оба клуба будут стремиться к победе, чтобы продолжить успешное выступление в турнире.

«Торпедо»

«Торпедо» одержало победу в последнем матче Кубка России против «КАМАЗа» со счeтом 2:1. Команда показывает отличную форму, забив 11 голов в последних пяти матчах и пропустив лишь 5. «Торпедо» не проигрывает в 18 последних матчах, что демонстрирует стабильность и уверенность в своей игре. Несмотря на эту серию, в 6 из 8 последних игр команда пропускала голы, что указывает на некоторые проблемы в обороне. Однако атака «Торпедо» остаeтся одной из самых результативных в лиге.

Последние матчи «Торпедо»:

«Балтика»

«Балтика» в последнем матче Кубка России сыграла вничью с «Луки-Энергией» (1:1) и выиграла по пенальти (3:1). Команда также демонстрирует уверенную игру, не проигрывая в последних пяти матчах. В этих встречах «Балтика» забила 4 гола и пропустила лишь 1, что подчeркивает их хорошую оборону. Среднее количество пропущенных голов составляет всего 0,20 за матч, а в трeх последних играх команда не пропускала вовсе. Атака «Балтики» не столь результативна, но стабильная, что позволяет команде сохранять конкурентоспособность.

Последние матчи «Балтики»:

Личные встречи

16.09.2024: «Торпедо» 2:1 «Балтика»

12.03.2022: «Торпедо» 2:2 «Балтика»

05.09.2021: «Балтика» 1:1 «Торпедо»

28.06.2021: «Балтика» 2:0 «Торпедо» (товарищеский матч)

30.01.2021: «Торпедо» 1:0 «Балтика» (товарищеский матч)

«Торпедо» имеет преимущество в последних встречах с «Балтикой», выиграв две из пяти последних игр и не проигрывая в 12 из 14 матчей против этого соперника. Это указывает на уверенность команды в противостояниях с «Балтикой», что может сыграть важную роль в предстоящем матче.

Статистика

«Торпедо»:

Забивает в среднем: 2,20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1,00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

«Балтика»:

Забивает в среднем: 0,80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0,20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол

2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Торпедо» – «Балтика»

«Торпедо» выглядит фаворитом данного матча благодаря своей атакующей мощи и успешным результатам в последних встречах с «Балтикой». Несмотря на сильную оборону «Балтики», атака «Торпедо» в среднем забивает более двух голов за матч, что может оказаться решающим фактором. «Балтика» будет стараться минимизировать ошибки и опираться на свою защиту, но вероятность того, что «Торпедо» забьeт, остаeтся высокой.

Рекомендации для ставок:

Победа «Торпедо» – коэффициент 2.20

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Торпедо» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счeт

С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Торпедо».

Рекомендация: 1:0 в пользу «Торпедо» за 6.50.