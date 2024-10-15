Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Торпедо» – «Балтика», Кубок России, 16 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Торпедо» – «Балтика», Кубок России, 16 октября 2024 года

    16 октября на стадионе «Арена Химки» состоится матч Кубка России между «Торпедо» и «Балтикой». Оба клуба будут стремиться к победе, чтобы продолжить успешное выступление в турнире.

    «Торпедо»

    «Торпедо» одержало победу в последнем матче Кубка России против «КАМАЗа» со счeтом 2:1. Команда показывает отличную форму, забив 11 голов в последних пяти матчах и пропустив лишь 5. «Торпедо» не проигрывает в 18 последних матчах, что демонстрирует стабильность и уверенность в своей игре. Несмотря на эту серию, в 6 из 8 последних игр команда пропускала голы, что указывает на некоторые проблемы в обороне. Однако атака «Торпедо» остаeтся одной из самых результативных в лиге.

    Последние матчи «Торпедо»:

    «Балтика»

    «Балтика» в последнем матче Кубка России сыграла вничью с «Луки-Энергией» (1:1) и выиграла по пенальти (3:1). Команда также демонстрирует уверенную игру, не проигрывая в последних пяти матчах. В этих встречах «Балтика» забила 4 гола и пропустила лишь 1, что подчeркивает их хорошую оборону. Среднее количество пропущенных голов составляет всего 0,20 за матч, а в трeх последних играх команда не пропускала вовсе. Атака «Балтики» не столь результативна, но стабильная, что позволяет команде сохранять конкурентоспособность.

    Последние матчи «Балтики»:

    Личные встречи

    • 16.09.2024: «Торпедо» 2:1 «Балтика»

    • 12.03.2022: «Торпедо» 2:2 «Балтика»

    • 05.09.2021: «Балтика» 1:1 «Торпедо»

    • 28.06.2021: «Балтика» 2:0 «Торпедо» (товарищеский матч)

    • 30.01.2021: «Торпедо» 1:0 «Балтика» (товарищеский матч)

    «Торпедо» имеет преимущество в последних встречах с «Балтикой», выиграв две из пяти последних игр и не проигрывая в 12 из 14 матчей против этого соперника. Это указывает на уверенность команды в противостояниях с «Балтикой», что может сыграть важную роль в предстоящем матче.

    Статистика

    «Торпедо»:

    • Забивает в среднем: 2,20 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1,00 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    • 3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

    «Балтика»:

    • Забивает в среднем: 0,80 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0,20 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола

    • Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол

    • 2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Торпедо» – «Балтика»

    «Торпедо» выглядит фаворитом данного матча благодаря своей атакующей мощи и успешным результатам в последних встречах с «Балтикой». Несмотря на сильную оборону «Балтики», атака «Торпедо» в среднем забивает более двух голов за матч, что может оказаться решающим фактором. «Балтика» будет стараться минимизировать ошибки и опираться на свою защиту, но вероятность того, что «Торпедо» забьeт, остаeтся высокой.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Торпедо» – коэффициент 2.20

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Торпедо» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счeт

    С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Торпедо».

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Торпедо» за 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:47
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 