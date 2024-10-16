Торпедо
16.10.2024, среда, 19:30
Россия. Кубок, 5 раунд
Россия. Кубок, 5 раунд
0 : 4
Завершен
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Балтика
19' А. Фернандес (П)
37' И. Стефанович
45+1' И. Зазвонкин
50' А. Фернандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
74
Михаил Волков
ВР
71
Исламжан Насыров
ЛЗ
87
Андрей Костин
ЦЗ
25
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
20
Мамаду Аруна Камара
АП
89
Руслан Червяков
ПВ
7
Аршак Корян
ПВ
77
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
16
Кевин Андраде
ЦЗ
13
Денис Терентьев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Осипов
ОП
22
Николай Титков
ЦП
21
Иван Зазвонкин
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
9
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Торпедо
12
Егор Бабурин
ВР
51
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
2
Юрий Коледин
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
22
Владислав Галкин
АП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
9
Максим Максимов
ЦФ
Балтика
1
Илья Свинов
ВР
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
3
Илья Калачев
ЦЗ
25
Никита Бозов
ЦЗ
87
Артем Исик
ОП
23
Никита Глушков
ЛВ
18
Кирилл Никишин
ЦФ
66
Никита Терещук
ЦФ
4-1-1-3-1
74
Волков
71
Насыров
25
Кузьмичев
3
Иваньков
87
Костин
19
Байтуков
27
Орехов
7
Корян
20
Камара
77
Шитов
89
Червяков
4-2-1-2-1
44
Любаков
7
Маляров
13
Терентьев
16
Андраде
57
Бегун
59
Аванесян
5
Осипов
22
Титков
10
Фернандес
21
Зазвонкин
9
Стефанович
77
Шитов
22
Галкин
22
Галкин
77
Шитов
57
Бегун
47
Савицкий
47
Савицкий
57
Бегун
22
Титков
18
Никишин
18
Никишин
22
Титков
Остались в запасе
Торпедо
Балтика
12
Егор Бабурин
ВР
51
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
2
Юрий Коледин
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
9
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Илья Свинов
ВР
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
3
Илья Калачев
ЦЗ
25
Никита Бозов
ЦЗ
87
Артем Исик
ОП
23
Никита Глушков
ЛВ
66
Никита Терещук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
12
Егор Бабурин
ВР
51
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
2
Юрий Коледин
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
9
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Свинов
ВР
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
3
Илья Калачев
ЦЗ
25
Никита Бозов
ЦЗ
87
Артем Исик
ОП
23
Никита Глушков
ЛВ
66
Никита Терещук
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Торпедо - Балтика
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Балтики, 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
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