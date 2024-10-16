Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Балтики, 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Балтика»