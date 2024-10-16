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    • «Торпедо» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2024

    «Торпедо» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2024

    Торпедо
    16.10.2024, среда, 19:30
    Россия. Кубок, 5 раунд
    0 : 4
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Балтика
    19' А. Фернандес (П)
    37' И. Стефанович
    45+1' И. Зазвонкин
    50' А. Фернандес
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Торпедо
    74
    Михаил Волков
    ВР
    71
    Исламжан Насыров
    ЛЗ
    87
    Андрей Костин
    ЦЗ
    25
    Иван Кузьмичев
    ЦЗ
    3
    Александр Иваньков
    ЦЗ
    19
    Руслан Байтуков
    ОП
    27
    Александр Орехов
    ЦП
    20
    Мамаду Аруна Камара
    АП
    89
    Руслан Червяков
    ПВ
    7
    Аршак Корян
    ПВ
    77
    Виталий Шитов
    ПВ
    Главный тренер
    Олег Кононов
    Балтика
    44
    Егор Любаков
    ВР
    57
    Дмитрий Бегун
    ЛЗ
    16
    Кевин Андраде
    ЦЗ
    13
    Денис Терентьев
    ПЗ
    7
    Кирилл Маляров
    ПЗ
    59
    Тигран Аванесян
    ОП
    5
    Александр Осипов
    ОП
    22
    Николай Титков
    ЦП
    21
    Иван Зазвонкин
    АП
    10
    Алекс Фернандес
    ПВ
    9
    Илья Стефанович
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Талалаев
    Торпедо
    12
    Егор Бабурин
    ВР
    51
    Виталий Ботнарь
    ВР
    90
    Боян Роганович
    ЛЗ
    4
    Сергей Бородин
    ЦЗ
    15
    Егор Данилкин
    ЦЗ
    2
    Юрий Коледин
    ПЗ
    97
    Марио Чурич
    ОП
    52
    Равиль Нетфуллин
    ЦП
    22
    Владислав Галкин
    АП
    17
    Игорь Горбунов
    ЛВ
    69
    Ираклий Манелов
    ПВ
    9
    Максим Максимов
    ЦФ
    Балтика
    1
    Илья Свинов
    ВР
    64
    Осман Гасанбеков
    ЛЗ
    47
    Иван Савицкий
    ЛЗ
    3
    Илья Калачев
    ЦЗ
    25
    Никита Бозов
    ЦЗ
    87
    Артем Исик
    ОП
    23
    Никита Глушков
    ЛВ
    18
    Кирилл Никишин
    ЦФ
    66
    Никита Терещук
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    74
    Волков
    71
    Насыров
    25
    Кузьмичев
    3
    Иваньков
    87
    Костин
    19
    Байтуков
    27
    Орехов
    7
    Корян
    20
    Камара
    77
    Шитов
    89
    Червяков
    4-2-1-2-1
    44
    Любаков
    7
    Маляров
    13
    Терентьев
    16
    Андраде
    57
    Бегун
    59
    Аванесян
    5
    Осипов
    22
    Титков
    10
    Фернандес
    21
    Зазвонкин
    9
    Стефанович
    77
    Шитов
    22
    Галкин
    22
    Галкин
    77
    Шитов
    57
    Бегун
    47
    Савицкий
    47
    Савицкий
    57
    Бегун
    22
    Титков
    18
    Никишин
    18
    Никишин
    22
    Титков
    Остались в запасе
    Торпедо
    Балтика
    12
    Егор Бабурин
    ВР
    51
    Виталий Ботнарь
    ВР
    90
    Боян Роганович
    ЛЗ
    4
    Сергей Бородин
    ЦЗ
    15
    Егор Данилкин
    ЦЗ
    2
    Юрий Коледин
    ПЗ
    97
    Марио Чурич
    ОП
    52
    Равиль Нетфуллин
    ЦП
    17
    Игорь Горбунов
    ЛВ
    69
    Ираклий Манелов
    ПВ
    9
    Максим Максимов
    ЦФ
    Главный тренер
    Олег Кононов
    1
    Илья Свинов
    ВР
    64
    Осман Гасанбеков
    ЛЗ
    3
    Илья Калачев
    ЦЗ
    25
    Никита Бозов
    ЦЗ
    87
    Артем Исик
    ОП
    23
    Никита Глушков
    ЛВ
    66
    Никита Терещук
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Талалаев
    Остались в запасе
    12
    Егор Бабурин
    ВР
    51
    Виталий Ботнарь
    ВР
    90
    Боян Роганович
    ЛЗ
    4
    Сергей Бородин
    ЦЗ
    15
    Егор Данилкин
    ЦЗ
    2
    Юрий Коледин
    ПЗ
    97
    Марио Чурич
    ОП
    52
    Равиль Нетфуллин
    ЦП
    17
    Игорь Горбунов
    ЛВ
    69
    Ираклий Манелов
    ПВ
    9
    Максим Максимов
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Илья Свинов
    ВР
    64
    Осман Гасанбеков
    ЛЗ
    3
    Илья Калачев
    ЦЗ
    25
    Никита Бозов
    ЦЗ
    87
    Артем Исик
    ОП
    23
    Никита Глушков
    ЛВ
    66
    Никита Терещук
    ЦФ
    Главный тренер
    Олег Кононов
    Главный тренер
    Андрей Талалаев
    Статистика матча Торпедо - Балтика

    Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Балтики, 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо»«Балтика»

    «Торпедо» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2024

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    Прогноз на точный счет матча «Торпедо» – «Балтика», Кубок России, 16 октября 2024 года
    Источник: «Бомбардир»

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    16.10.2024 18:20
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