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    • Орещук дал форвардам рецепты, как бороться с голевой засухой

    Орещук дал форвардам рецепты, как бороться с голевой засухой

    Агент, бывший форвард петербургского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал отсутствие голов за «Спартак» у нападающего Виллиана Жозе.

    – Виллиан Жозе до сих пор не может забить. Сегодня кубковый матч с «Динамо», сможет?

    – Давайте так, Угальде сколько забить не мог? Всю вторую часть прошлого чемпионата. Это нормальное явление, когда футболист приезжает в новый клуб растренированный, с лишним весом. Его нужно привести в порядок, включить в команду. Чтобы Угальде заиграл, понадобилась смена тренера.

    Смолов два года не забивал, календари выпускали, были каналы «Забил ли Федя Смолов». Федя все это пережил, красавец. Уже никто этого и не вспоминает.

    Да и я сам был нападающим, иногда по два‑три месяца не забивал. Приходилось в ресторан идти, нажраться, напиться, с кем-нибудь подраться. Ну, что‑то придумывал. Да и в церковь ходил.

    Отпустите уже Жозе. Придет время, и начнет забивать. Бывают такие истории, что игроку просто необходимо включиться в командный паззл, чтобы все получилось.

    • Виллиан Жозе сыграл за «Спартак» в 6 матчах в этом сезоне.
    • По данным Transfermarkt, красно-белые заплатили «Бетису» за трансфер 32-летнего бразильца 2 миллиона евро.
    • Матч «Динамо» – «Спартак» начнется в 19:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.10.2024 17:31
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