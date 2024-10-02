Орещук дал форвардам рецепты, как бороться с голевой засухой

Агент, бывший форвард петербургского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал отсутствие голов за «Спартак» у нападающего Виллиана Жозе.

– Виллиан Жозе до сих пор не может забить. Сегодня кубковый матч с «Динамо», сможет?

– Давайте так, Угальде сколько забить не мог? Всю вторую часть прошлого чемпионата. Это нормальное явление, когда футболист приезжает в новый клуб растренированный, с лишним весом. Его нужно привести в порядок, включить в команду. Чтобы Угальде заиграл, понадобилась смена тренера.

Смолов два года не забивал, календари выпускали, были каналы «Забил ли Федя Смолов». Федя все это пережил, красавец. Уже никто этого и не вспоминает.

Да и я сам был нападающим, иногда по два‑три месяца не забивал. Приходилось в ресторан идти, нажраться, напиться, с кем-нибудь подраться. Ну, что‑то придумывал. Да и в церковь ходил.

Отпустите уже Жозе. Придет время, и начнет забивать. Бывают такие истории, что игроку просто необходимо включиться в командный паззл, чтобы все получилось.