Осинькин высказался о планах заменить его в «Крыльях» на Игнашевича

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на слухи о скорой его отставке.

Сообщалось, что самарцы после 6 октября отправят в отставку Осинькина.

Его должен заменить Сергей Игнашевич.

Сегодня в 10-м туре РПЛ «Крылья» сыграли вничью с «Химками» (0:0).

– Было ощущение, что сегодняшний матч мог повлиять на будущей всей команды. Как реагируете?

– Вбросы в прессу поступают без конца. Есть адреса, откуда они уходят постоянно. Наверное, нет дыма без огня. Не могу сказать, что игру провели равнодушно.

Ребята всe читают, наверное, им тоже не хватает объяснения этой ситуации. В плане самоотдачи и настроя нет вопросов к ним. Я им благодарен, они молодцы.