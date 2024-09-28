Футболиста «Уфы» заметили пьяным в ресторане на утро после проигранного матча

Спортивный юрист Антон Смирнов сообщил о нарушении режима футболистами «Уфы».

«Футболисты «Уфы» неплохо отдыхают даже после проигранных игр и при отсутствии должных результатов.

Один в ночном клубе зависает и это один из лидеров команды, второго видят в 7 утра следующего после проигранной домашней игры дня пьяным в ресторане быстрого питания. И это весьма молодой игрок», – написал Смирнов.