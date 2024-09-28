Шалимов высказался об игре «Локомотив» – «Спартак»

Бывший тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов считает «Спартак» фаворитом в игре с «Локомотивом» в матче 10-го тура РПЛ.
«Команды из нижней части таблицы «Локомотив» обыгрывал достаточно уверенно. Они много забивали, владели инициативой – смотрелось все хорошо. А вот с верхом… С ЦСКА, например, похуже играли, «Динамо» и «Краснодару» проиграли.
Здесь можно задуматься. Хотелось бы посмотреть на Батракова против сильной команды. На мой взгляд, «Спартак» – фаворит в этой игре», – сказал Шалимов.
- Игра пройдет 28 сентября и начнется в 16:30 мск.
- «Локомотив» занимает 3-е место в РПЛ с 21 очком, «Спартак» идет 5-м с 16 очками.
Источник: «Матч ТВ»