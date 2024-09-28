Шалимов высказался об игре «Локомотив» – «Спартак»

Бывший тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов считает «Спартак» фаворитом в игре с «Локомотивом» в матче 10-го тура РПЛ.

«Команды из нижней части таблицы «Локомотив» обыгрывал достаточно уверенно. Они много забивали, владели инициативой – смотрелось все хорошо. А вот с верхом… С ЦСКА, например, похуже играли, «Динамо» и «Краснодару» проиграли.

Здесь можно задуматься. Хотелось бы посмотреть на Батракова против сильной команды. На мой взгляд, «Спартак» – фаворит в этой игре», – сказал Шалимов.