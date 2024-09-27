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  • «Вольфсбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября

«Вольфсбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября

27 сентября 2024, 19:18

Матч 5-го тура Бундеслиги между «Вольфсбургом» и «Штутгартом» пройдет на стадионе «Фольксваген». Обе команды активно начали сезон, однако «Вольфсбург» после удачного старта столкнулся с трудностями в последних турах и потерпел несколько поражений. В то же время «Штутгарт» демонстрирует уверенную игру в атаке и идет на серии из трех матчей без поражений. Этот поединок обещает быть зрелищным, учитывая результаты последних игр обеих команд и их атакующий потенциал.

Анализ команды «Вольфсбург»

«Вольфсбург» под руководством Ральфа Хазенхюттля показывает яркую, но нестабильную игру. После 4 туров они занимают 13-е место с 3 очками, что явно не соответствует амбициям команды. В последних 5 матчах «Вольфсбург» забил 10 голов, но и пропустил столько же, что указывает на слабую оборону. Лучший бомбардир клуба – защитник Себастьян Борнаув, забивший 2 мяча в 5 матчах, что подчеркивает дефицит результативных действий со стороны нападающих.

Последние 5 матчей:

  • Байер 4:3 Вольфсбург

  • Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Франкфурт

  • Хольштайн Киль 0:2 Вольфсбург

  • Вольфсбург 2:3 Бавария

  • Товарищеский матч: Вольфсбург 2:1 Ганновер

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.

  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру.

  • Проиграл 3 последних домашних матча в Бундеслиге.

  • Пропускает в 3 последних играх.

Анализ команды «Штутгарт»

Под руководством Себастьяна Хенесса «Штутгарт» демонстрирует уверенную и результативную игру. Они занимают 7-е место с 7 очками и забили 16 голов в 5 матчах. Особенно выделяется их лучшая форма в атаке: Эрмедин Демирович уже наколотил 5 мячей. Однако защита «Штутгарта» также далека от идеала – команда пропускает в среднем 1.80 гола за матч. Стоит отметить, что «Штутгарт» уверенно чувствует себя против «Вольфсбурга» в личных встречах, выиграв 2 из 3 последних матчей.

Последние 5 матчей:

  • Штутгарт 5:1 Боруссия Д

  • Реал Мадрид 3:1 Штутгарт

  • Боруссия М 1:3 Штутгарт

  • Штутгарт 4:1 Кайзерслаутерн (товарищеский матч)

  • Штутгарт 3:3 Майнц

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

  • Забивает в среднем 3.20 гола за игру.

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Бундеслиги.

  • Забивает в 11 последних матчах.

Тактический разбор

«Вольфсбург» продолжает искать баланс между атакой и обороной. Их слабая игра в защите и ошибки на своей половине поля делают их уязвимыми перед командами с сильной атакой, такими как «Штутгарт». При этом у хозяев есть неплохой потенциал в атаке, но его недостаточно для компенсации проблем в обороне.

«Штутгарт» предпочитает играть в открытый футбол, делая упор на высокую интенсивность в атаке. Это приносит результат в виде большого количества голов, но и открывает зоны в обороне. Учитывая слабую защиту «Вольфсбурга», «Штутгарт» наверняка постарается использовать свою скорость и точные передачи в атаке.

Личные встречи

  • 2 марта 2024 года: Вольфсбург 2:3 Штутгарт

  • 7 октября 2023 года: Штутгарт 3:1 Вольфсбург

  • 18 марта 2023 года: Штутгарт 0:1 Вольфсбург

  • 1 октября 2022 года: Вольфсбург 3:2 Штутгарт

  • 30 апреля 2022 года: Штутгарт 1:1 Вольфсбург

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Вольфсбург»: 2.50

  • Ничья: 3.50

  • Победа «Штутгарт»: 2.70

Прогноз на матч

Обе команды показывают атакующую игру, но «Штутгарт» выглядит более уверенным и результативным. Учитывая нестабильную оборону «Вольфсбурга» и хорошую форму Демировича, который ведет команду вперед, стоит ожидать результативный матч. «Штутгарт» имеет небольшое преимущество, но и хозяева способны навязать борьбу.

Рекомендация: Обе команды забьют и ТБ(2,5) за коэффициент 1.85.

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Прогнозы Штутгарт Вольфсбург
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