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  • Миранчук – 4-й по стоимости футболист в чемпионате Швейцарии

Миранчук – 4-й по стоимости футболист в чемпионате Швейцарии

27 сентября 2024, 18:00
3

Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих игроков швейцарской Суперлиги.

Новичок «Сьона» Антон Миранчук оценивается в 6 миллионов евро. Это четвертое место в списке.

  • 1. Симоне Пафунди («Лозанна») – 10 млн евро;
  • 2. Филип Угринич («Янг Бойз») – 7 млн евро;
  • 3. Мешак Элиа («Янг Бойз») – 6,5 млн евро;
  • 4. Антон Миранчук («Сьон») – 6 млн евро;
  • 5. Паскаль Лоретц («Люцерн») – 5 млн евро;
  • 6. Бени Траоре («Базель») – 5 млн евро;
  • 7. Жоэл Монтейру («Янг Бойз») – 5 млн евро;
  • 8. Финн ван Бремен («Базель») – 4,5 млн евро;
  • 9. Элвин Санчес («Лозанна») – 4 млн евро;
  • 10. Альбиан Хайдари («Лугано») – 4 млн евро.

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Источник: Transfermarkt
Швейцария. Суперлига Рейтинг Сьон Миранчук Антон
Комментарии (3)
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...уефан
1727450837
...в Швейцарском футболе деньги считать умеют. Скоро сообразят, что расходы не сообразны с доходами по Миранчуку...
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Spartak_forv@
1727452054
Что он четвертый это еще ерунда,прикол в том,что вся остальная команда оценивается в 9 млн.,я такого даже и не припомню)
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alefreddy
1728763855
У нас Зенит раздул цены на игроков и за ним должны тянуться другие клубы.А в Европе не забалуешь-нет таких дураков переплачивать огромные деньги
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