Миранчук – 4-й по стоимости футболист в чемпионате Швейцарии

Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих игроков швейцарской Суперлиги.
Новичок «Сьона» Антон Миранчук оценивается в 6 миллионов евро. Это четвертое место в списке.
- 1. Симоне Пафунди («Лозанна») – 10 млн евро;
- 2. Филип Угринич («Янг Бойз») – 7 млн евро;
- 3. Мешак Элиа («Янг Бойз») – 6,5 млн евро;
- 4. Антон Миранчук («Сьон») – 6 млн евро;
- 5. Паскаль Лоретц («Люцерн») – 5 млн евро;
- 6. Бени Траоре («Базель») – 5 млн евро;
- 7. Жоэл Монтейру («Янг Бойз») – 5 млн евро;
- 8. Финн ван Бремен («Базель») – 4,5 млн евро;
- 9. Элвин Санчес («Лозанна») – 4 млн евро;
- 10. Альбиан Хайдари («Лугано») – 4 млн евро.
Источник: Transfermarkt