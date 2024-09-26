В «Крыльях Советов» отреагировали на новость о скорой замене Осинькина на Игнашевича

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал слухи о планах клуба сменить главного тренера.

Сообщалось, что самарцы после 6 октября отправят в отставку Игоря Осинькина.

Его должен заменить Сергей Игнашевич.

«Крылья Советов» обычно не комментируют различные слухи, распространяемые всезнающими «экспертами», но сейчас считаем важным заявить, что ни я как генеральный директор, ни мои заместители по спортивным вопросам не ведут переговоры ни с Игнашевичем, ни с его штабом о назначении в «Крылья Советов».

Клуб и команда во главе с Игорем Витальевичем полностью сосредоточены на ближайшей игре, мы призываем всех болельщиков не реагировать на провокации, которые появляются в ряде СМИ и различных телеграм-каналах.

Мы все – клуб, болельщики, игроки и тренерский штаб – объединены одной целью – побеждать в каждом матче и радовать болельщиков.

Приглашаем всех поддержать нас на матче с «Химками», который пройдeт 29 сентября на «Солидарность Самара Арене», – сказал Андреев.