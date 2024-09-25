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    • «Спартак» Кострома – «Енисей»: прогноз на матч 4-го тура Кубка России – 26 сентября 2024 года

    «Спартак» Кострома – «Енисей»: прогноз на матч 4-го тура Кубка России – 26 сентября 2024 года

    26 сентября 2024 года на стадионе «Урожай» состоится матч 4-го тура Кубка России, в котором костромской «Спартак» примет красноярский «Енисей». Оба коллектива подходят к игре с разными результатами, и противостояние обещает быть интересным.

    «Спартак» Кострома

    «Спартак» Кострома демонстрирует неплохие результаты в последних играх, не проигрывая в 6 из 8 матчей. Команда стабильно забивает, но и пропускает довольно регулярно. В последних 5 встречах «Спартак» забил 6 голов и пропустил 5, что свидетельствует о сбалансированной, но не безупречной игре в защите.

    Последние матчи:

    «Енисей»

    «Енисей» находится в сложной ситуации, пропустив 8 голов в последних 5 матчах. Однако команда не сдается и продолжает забивать, имея 5 голов за те же 5 игр. В матче против «СКА Хабаровск» удалось добыть ничью 2:2, но общий уровень игры «Енисея» оставляет желать лучшего.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, что делает это противостояние еще более интересным.

    Статистика

    «Спартак» Кострома:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Енисей»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Учитывая текущие формы команд, можно ожидать упорную борьбу. «Спартак» Кострома имеет небольшое преимущество за счет домашнего поля и более стабильной игры в последних матчах. «Енисей», несмотря на сложную ситуацию, способен оказать сопротивление, но вряд ли сможет избежать пропущенных голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Победа «Спартака» Кострома с форой (0) – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.09.2024 10:28
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