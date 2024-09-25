26 сентября 2024 года на стадионе «Урожай» состоится матч 4-го тура Кубка России, в котором костромской «Спартак» примет красноярский «Енисей». Оба коллектива подходят к игре с разными результатами, и противостояние обещает быть интересным.
«Спартак» Кострома
«Спартак» Кострома демонстрирует неплохие результаты в последних играх, не проигрывая в 6 из 8 матчей. Команда стабильно забивает, но и пропускает довольно регулярно. В последних 5 встречах «Спартак» забил 6 голов и пропустил 5, что свидетельствует о сбалансированной, но не безупречной игре в защите.
Последние матчи:
- «Ленинградец» 2:0 «Спартак» Кострома
- «Волгарь» 0:0 «Спартак» Кострома
- «Спартак» Кострома 3:1 «Кубань»
- «Текстильщик» 1:1 «Спартак» Кострома (по пенальти 3:4)
- «Калуга» 1:2 «Спартак» Кострома
«Енисей»
«Енисей» находится в сложной ситуации, пропустив 8 голов в последних 5 матчах. Однако команда не сдается и продолжает забивать, имея 5 голов за те же 5 игр. В матче против «СКА Хабаровск» удалось добыть ничью 2:2, но общий уровень игры «Енисея» оставляет желать лучшего.
Последние матчи:
- «Енисей» 2:2 «СКА» Хабаровск
- «Черноморец» 2:1 «Енисей»
- «Нефтехимик» 0:1 «Енисей»
- «Енисей» 1:2 «Балтика»
- «Чайка» 2:0 «Енисей»
Личные встречи
У команд не было личных встреч, что делает это противостояние еще более интересным.
Статистика
«Спартак» Кострома:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах
«Енисей»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Учитывая текущие формы команд, можно ожидать упорную борьбу. «Спартак» Кострома имеет небольшое преимущество за счет домашнего поля и более стабильной игры в последних матчах. «Енисей», несмотря на сложную ситуацию, способен оказать сопротивление, но вряд ли сможет избежать пропущенных голов.
Рекомендации для ставок:
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – коэффициент 1.75
- Победа «Спартака» Кострома с форой (0) – коэффициент 1.90
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.