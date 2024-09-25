26 сентября 2024 года на стадионе «Урожай» состоится матч 4-го тура Кубка России, в котором костромской «Спартак» примет красноярский «Енисей». Оба коллектива подходят к игре с разными результатами, и противостояние обещает быть интересным.

«Спартак» Кострома

«Спартак» Кострома демонстрирует неплохие результаты в последних играх, не проигрывая в 6 из 8 матчей. Команда стабильно забивает, но и пропускает довольно регулярно. В последних 5 встречах «Спартак» забил 6 голов и пропустил 5, что свидетельствует о сбалансированной, но не безупречной игре в защите.

Последние матчи:

«Ленинградец» 2:0 «Спартак» Кострома

«Волгарь» 0:0 «Спартак» Кострома

«Спартак» Кострома 3:1 «Кубань»

«Текстильщик» 1:1 «Спартак» Кострома (по пенальти 3:4)

«Калуга» 1:2 «Спартак» Кострома

«Енисей»

«Енисей» находится в сложной ситуации, пропустив 8 голов в последних 5 матчах. Однако команда не сдается и продолжает забивать, имея 5 голов за те же 5 игр. В матче против «СКА Хабаровск» удалось добыть ничью 2:2, но общий уровень игры «Енисея» оставляет желать лучшего.

Последние матчи:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что делает это противостояние еще более интересным.

Статистика

«Спартак» Кострома:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

«Енисей»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Учитывая текущие формы команд, можно ожидать упорную борьбу. «Спартак» Кострома имеет небольшое преимущество за счет домашнего поля и более стабильной игры в последних матчах. «Енисей», несмотря на сложную ситуацию, способен оказать сопротивление, но вряд ли сможет избежать пропущенных голов.

Рекомендации для ставок:

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Победа «Спартака» Кострома с форой (0) – коэффициент 1.90

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.