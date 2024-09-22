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    • Тихонов проигнорирует матч Фонбет Кубка России: отправит дубль и не поедет сам

    Тихонов проигнорирует матч Фонбет Кубка России: отправит дубль и не поедет сам

    В «Енисее» решили отправить на матч 4-го раунда Фонбет Кубка России против костромского «Спартака» дубль. Ситуацию прояснил эксперт по Первой лиге Сергей Ильев.

    «Не знаю, разочарую или обрадую Кострому, но Андрея Тихонова на матче 4-го раунда «Пути регионов» Кубка России там не увидят. На игру под руководством старшего тренера Владимира Ежурова отправится молодежная команда, выступающая в «Б» Второй лиги.

    Сегодня она играет в Раменском, вернутся домой (билеты брали, естественно, до жеребьевки) – и снова в Москву, а оттуда в Кострому. «Енисей-2» усилят четверо-пятеро футболистов основы, имеющих меньше всего игровой практики. Интрига, снарядят ли в вояж кипера Антипина, который уже во второй раз в сезоне привез себе курьезнейший гол. Если да, значит с «Уралом» в 12-м туре выйдет Шамов.

    Хабаровский СКА, игравший в Красноярске, тоже разделился: кто-то полетел на кубковый матч в Екатеринбург с «Уралом», а другая часть состава отправилась в Москву готовиться к следующему календарному поединку.

    Навел справки: многие в Кубке будут играть полуторными и даже вторыми составами. Тоже «Торпедо» планирует отправить Набережные в Челны молодняк + воркующих на скамейке.

    Такое отношение к Кубку, и линчевать команды Первой лиги за это не буду. Шансы пробиться через сито и привезти клуб РПЛ ничтожно малы, при этом логистику и первенство никто не отменял. Собственно, в 2Д тоже многие забивают на этот турнир. Нынешний формат Кубка сделан под РПЛ», – написал Ильев по ситуации.

    • Игра в Костроме состоится 26 сентября.
    • «Енисей» в Первой лиге идет 11-м.
    • Тихонов-игрок дважды брал Кубок России со «Спартаком».

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    22.09.2024 23:31
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1727040467
    Раз регламентом Кубка России не запрещено играть вторыми составами, значит команды имеют право поступить так, как считают нужным.
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    aldo conte
    1727254660
    Совершенно правильный подход, поскольку все решают свои задачи. Бить за Кубок на дальних подступах... Зачем и для чего?
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